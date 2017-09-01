«Есть у белорусов такая футбольная традиция: каждые 10 лет национальный праздник в Люксембурге устраивать»
Сборная Беларуси по футболу проиграла в гостях команде Люксембурга в рамках квалификации ЧМ-2018.
Люксембург – Беларусь – 1:0 (да Мота, 60)
Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц заявил после матча: «Мы были лучшей командой на поле, это победа для всей страны».
Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко прокомментировал поражение словами «Конечно, сейчас очень стыдно. Нет слов».
Это второе поражение белорусов в играх против Люксембурга. Первый раз белорусы проиграли Люксембургу в 2007 году в Гомеле. «Есть у нас такая футбольная традиция — каждые десять лет национальный праздник в Люксембурге устраивать», – пишет «Прессбол».
После 7 туров турнирная таблица в группе «А» выглядит так:
Франция — 16 очков
Швеция — 13
Болгария — 12
Голландия — 10
Беларусь — 5
Люксембург — 4
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