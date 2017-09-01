«Есть у белорусов такая футбольная традиция: каждые 10 лет национальный праздник в Люксембурге устраивать»

Сборная Беларуси по футболу проиграла в гостях команде Люксембурга в рамках квалификации ЧМ-2018.

Люксембург – Беларусь – 1:0 (да Мота, 60)

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц заявил после матча: «Мы были лучшей командой на поле, это победа для всей страны».

Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко прокомментировал поражение словами «Конечно, сейчас очень стыдно. Нет слов».

Это второе поражение белорусов в играх против Люксембурга. Первый раз белорусы проиграли Люксембургу в 2007 году в Гомеле. «Есть у нас такая футбольная традиция — каждые десять лет национальный праздник в Люксембурге устраивать», – пишет «Прессбол».

После 7 туров турнирная таблица в группе «А» выглядит так:

Франция — 16 очков

Швеция — 13

Болгария — 12

Голландия — 10

Беларусь — 5

Люксембург — 4