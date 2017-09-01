Покупатель пробежал по кассовой ленте универсама в Минске. Видеофакт

Уговорить бегуна слезть у кассира не вышло — парень закончил пробежку только после того, как мужчина из очереди силой столкнул его с ленты.

Инцидент произошел 31 августа в универсаме «Рублевский». Парень к удивлению покупателей забрался на кассовую ленту и устроил на ней пробежку, сообщает onliner.by.

Первое время ни кассир, ни покупатели никак не реагировали на парня и лишь изумленно смотрели на выходку. Позже сотрудник магазина все же возмутилась и обратилась к «коллеге» «марафонца», снимавшему видео, выразив свое недовольство. После (вероятно, иронизируя) она попросила «спортсмена» переместиться на соседнюю кассу, где нет очереди.

Завершил этот марафон мужчина из очереди — он силой столкнул бегуна с ленты. После инцидента парни просто убежали из магазина.

Выходка молодых людей не была бесцельной: свое видео они сняли в рамках социальной кампании «Вызов 100 000: velcombegom», инициированной сотовым оператором. Ее условия таковы: если до 4 сентября белорусы сообща преодолеют 100 тыс. км, velcom перечислит 100 тыс. рублей на счет Республиканской детской больницы медицинской реабилитации. К тому же за самый оригинальный ролик оператор пообещал подарить смартфон.