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Общество
01.09.2017
intex-press
Почему я ненавижу 1 сентября. Исповеди учителей

Начнется новый учебный год. Intex-press поговорила с педагогами и узнала, какие эмоции вызывает у них этот праздник и что им не нравится в их работе.

Фото pixabay.com

 «Начинается уйма бумажной работы»

Учитель химии, в школе работает более 25 лет:

– Я очень люблю свою работу, и если бы мне пришлось заново выбирать профессию, то я абсолютно уверена, что мой выбор был бы таким же, как и 30 лет назад. Для меня школа – это дом наравне с родным, где общение с детьми, их успехи и неудачи становятся частью моей жизни. Каждый день в школу я иду с желанием работать. И, конечно же, 1 сентября я жду с нетерпением. Но вместе с тем я прекрасно понимаю, что этот праздник – это не только радостная и долгожданная встреча со своими учениками, но и конец моей спокойной жизни.

Я ненавижу этот день, потому что с него начинается уйма бумажной работы. Уже сейчас представляю, как в первые учебные дни мне придется до полуночи сидеть над заполнением классного журнала и карт воспитанности, планированием, написанием характеристики класса.

Сентябрь – это испытание не только для меня, но и для всей моей семьи. За всеми этими бумажками мои дети и муж останутся без домашних ужинов и моего внимания. Они не готовы мириться с тем, что я работаю до полуночи. А я не могу оставить документы незаполненными, потому что знаю: если не сдам их в срок – получу по шее.

В системе образования ежегодно происходят изменения, обещают уменьшить количество бумаг, но дело до этого так и не доходит. Все эти новшества только усложняют работу учителя. Неужели наверху не могут понять, что учить и воспитывать детей гораздо важнее, чем вовремя сдавать отписки?!

«Работать с детьми становится страшно»

Учитель математики, в школе работает более 30 лет:

– Я уже не один десяток лет отработала в школе. И чем дальше, тем сложнее. Мы пережили 90-е, когда не было нормальных учебников, потом нулевые, когда переходили на «двенадцатилетку» и «десятибаллку», и привыкли каждый год приспосабливаться к новым реформам. Уже завтра начнутся уроки, а в книжных магазинах до сих пор нет ни учебной программы, ни календарного планирования. И это мелочи, документы можно распечатать, а вот людей поменять нельзя.

Нынешние школьники слишком много знают о своих правах, но недостаточно об обязанностях. Сегодня у них в порядке вещей не только не выполнить домашнее задание, но и вести себя вызывающе, обращаться к учителю на «ты», унижать его и угрожать ему.

Но еще более острой проблемой является общение с некоторыми родителями, которые считают, что их дитя всегда право, и не пытаются разобраться в случившемся, а всеми правдами и неправдами защищают его.

В последние годы работать с детьми становится страшно: ответственность за воспитание переложена с родителей на школу. Теперь учителя отвечают и за неблагополучные семьи, правонарушения детей, их безопасность на каникулах. Поэтому с каждым годом я все больше ненавижу 1 сентября и осознаю, что нужно воспитывать и учить не только детей, но и их родителей.

«Постоянные склоки в коллективе отбивают желание идти на работу»

Учитель русского языка, в школе работает 15 лет:

– Школа для меня – это жизнь. Постоянные переживания за учеников, как за своих детей, но вместе с тем и радость за их успехи. О 1 сентября я думаю с волнением: я беру классное руководство в новом классе. Конечно, немного переживаю из-за того, как меня воспримут дети и их родители. Но это скорее приятное волнение. Если бы оно было единственным, то я бы лучшего и не желала.

Но с началом учебного года придется постоянно общаться и с коллегами. Тяжело работать в женском коллективе, где обсуждается не только твой наряд и прическа, но и твоя семья, доход, где твои успехи несут не только радость, но и осуждение и зависть коллег.

Особенно меня раздражает тот факт, что учителя ценят не всегда за его работу, а часто за умение красиво подойти к администрации. В моменты, когда твои достижения не замечают, а тех, кто поддакивает руководству, поощряют, просыпается ненависть к работе, начинаешь думать, на том ли я месте нахожусь? Постоянные склоки в коллективе отбивают все желание идти на работу.

Учебный год – это жизнь на пороховой бочке: не знаешь, в какой момент ждать очередную подставу. Несмотря на это, работа с детьми доставляет мне такое удовлетворение, что сменить сферу деятельности я не могу: душа не позволяет.

«Мне морально сложно «выбивать» деньги из людей»

Учитель иностранного языка, в школе работает более 10 лет:

– Конечно, 1 сентября – это большой праздник не только для школьников, но и для учителей. Я уже очень хочу увидеть своих детей, посмотреть, как они выросли и похорошели за лето, выслушать их рассказы о каникулах. Жду и первые уроки: все-таки за три месяца успеваешь соскучиться по работе.

Но у меня есть причина ждать этот день с опасением и даже дрожью в теле: ведь с 1 сентября мне нужно нести ответственность не только за безопасность детей, но и за деньги их родителей. Сбор денег за питание – это самый ненавистный момент в моей работе. И этому есть два объяснения. Во-первых, я по несколько раз в день пересчитываю деньги, но все равно практически каждый месяц доплачиваю из своего кошелька. Потому что иногда разобраться, кто съел лишнюю порцию или почему неправильно накрыли, просто невозможно. Второе, это родители, которые не платят вовремя. Я очень тактичный человек, и мне морально сложно «выбивать» деньги из людей, которые порой на десяток лет старше меня. В такие моменты чувствуешь себя не учителем, который просит оплатить обеды ребенка, а попрошайкой, собирающей милостыню. Поэтому 1 сентября вызывает у меня не только чувство радости, но и тоску.

 
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