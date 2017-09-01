«Примерная стоимость — 165 тысяч евро». На какой Tesla катался Лукашенко

Александр Лукашенко протестировал новую Tesla Model S P100D. AUTO.TUT.BY разузнал, что за автомобиль достался на тест-драйв главе государства.

Президентский кортеж с электромобилем пользователи соцсетей заметили рано утром на МКАД.

«Мне показалось или я в среду видел на минской кольцевой президентский кортеж с "Теслой"?» — пишут пользователи в соцсетях. Автомобиль, по словам очевидцев, двигался в сопровождении двух автомобилей BMW спецподразделения ДПС МВД «Стрела» и Toyota Land Cruiser с маячками.

Автомобиль, на котором ехал глава государства, был с номерами витебского региона.

На тест-драйв Александр Лукашенко получил модель 2017 года, которая теперь оснащается батареей емкостью 100 кВт·ч. Более того, модификация P100D означает, что это самая мощная версия с двумя электромоторами, то есть еще и полноприводная.

Суммарная отдача двух электродвигателей составляет 773 лошадиные силы, а разгон до 100 км занимает 2,5 секунды. Но это только при наличии пакета Ludicrous. Заявленный запас хода Tesla Model S P100D — 613 километров по европейскому циклу.

Tesla Model S оснащается также пневмоподвеской, продвинутым круиз-контролем, который может выполнять роль автопилота, но все же требует присутствия водителя за рулем.

Примерная стоимость версии P100D — около 165 тысяч евро. В Беларуси такая машина после возврата пошлин на электромобили будет стоить порядка 190 тысяч евро.

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