Станет ли Гуцериев конкурентом «Беларуськалию»?

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Есть ли шанс у Беларуси стать лидером на калийном рынке, рассказали эксперты.

Беларусь намерена стать мировым лидером в производстве калийных удобрений, заявил Александр Лукашенко на встрече с российским бизнесменом, председателем совета директоров ИООО «Славкалий» Михаилом Гуцериевым.

— Мы — одни из ведущих лидеров. Но когда мы реализуем два национальных проекта: в Петрикове мы строим комбинат по производству калийных удобрений и проект «Славкалий», мы вообще будем лидерами производства в мире калийных удобрений, — подчеркнул глава государства.

— «Беларуськалий» уже является одним из крупнейших игроков на калийном рынке и с появлением нового комбината он еще прибавит, — говорит эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Татьяна Манёнок. Но при этом нужно учитывать, что в ближайшее время на этом рынке появятся новые игроки, напоминает эксперт.

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