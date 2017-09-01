Дилемма педагога: «тварь я дрожащая или право имею?»

В рамках спецпроекта «Дуэль» два автора с разных позиций разбирают поведение белорусских учителей.

Михаил Брошин: Преступление и наказание

Обычно на педсовет вызывают проштрафившихся школьников и их родителей, но символично, что накануне 1 сентября сия участь постигла учителей. Причем заранее было объявлено, что мероприятие пройдет в формате «открытый микрофон».

Этот анонс поставил педагогов (по крайней мере, некоторых) перед современным прочтением дилеммы: «тварь я дрожащая или право имею?» Воспользоваться случаем сказать хотя бы часть правды в глаза первому лицу или благоразумно отсидеться, не встревая в заготовленный и согласованный сценарий?

Сенсации не случилось. Никто не мешал шоу одного актера.

И вот почему-то при проклятом царизме у нас были учителя, которые не боялись даже сесть в тюрьму за свои взгляды. А ныне, когда максимум, что грозит, это потеря плохо оплачиваемой работы – все предпочитают держать язык за зубами.

И речь ведь идет о людях, которым доверено обучение и воспитание детей. На что мы можем рассчитывать хотя бы в будущем с такими наставниками?

Безразличие и соглашательство – это преступление для учителя. Поэтому не стоит обижаться на наказание: низкую зарплату, большую загруженность и отсутствие уважения к профессии. Всё это наши педагоги имеют как следствие собственных поступков (или отсутствия таковых).

Сергей Синица: Переводить стрелки на зеркало – глупо

Упреки в адрес педагогов имеют одно слабое место. У нас в стране что, они одни молча берут под козырёк, получая указания сверху?

Быть может, крестьянство при случае режет правду-матку в глаза начальства? Или пролетариат яростно отстаивает свои права? Народившиеся мелкие и средние буржуа заставляют власть с собой считаться? Наконец, родители, возмущенные перспективой вести детей на уроки к 9 часам, вышли на улицы с протестами?

Увы и ах, мы имеем довольно однородное в этом смысле общество. Исключения, разумеется, встречаются, но они, как нас в свое время учили в школе, лишь подтверждают правило.

И это уже не первое поколение педагогов, в котором превалируют «глухие согласные». С чего бы нынешним наставникам быть другими, если их в массе своей воспитывали такие же безмолвные «сэнсэи»?

Пенять на учителей горазды многие, но при этом стоит иметь ввиду: педагоги – своего рода зеркало, в которое наше общество смотрится. А когда что-то не нравится в отражении, переводить на него стрелки глупо.

Чем проводить еще одну разделительную линию: «преступники»-педагоги и «мы все в белом» – лучше всерьёз задуматься, что можно сделать, чтобы изменить существующее положение дел. И начать с себя.

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