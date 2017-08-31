Как Байнет высмеял мечты Лукашенко о Tesla по-белорусски

Белорусы отреагировали на поручения главы государства о создании белорусского электромобиля.

В последний день лета Александр Лукашенко протестировал автомобиль Tesla, дав попутно чиновникам и разработчикам отечественных электрокаров рекомендации.

— Батарея — один из основных элементов. Не надо ее всовывать в багажник. Как вы увидели, ее положили на дно в Tesla, и она, как я понял, даже удерживает на высокой скорости автомобиль, балансирует движение. Поэтому и нам этим путем надо пойти. Главное — создать хороший двигатель. Основа у вас есть. Поэтому цель сегодняшнего разговора — я вам показал автомобиль. Изучите, посмотрите. Это лучшее, что есть, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Пользователи Байнета отреагировали на событие фотожабами и едкими высказываниями.

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«У Семашко Джили, как А8, зачем Тесла?».

«Он уже дал рекомендации ХК Динамо – результат 4 поражения подряд!».

«И швец, и жнец, и на тесле ездец! Повезло нам с президентом!».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Ну так, а прапанаваць ім рабіць пад 0% падаткаў (як у Вялікім Камні) гэтыя аўтамабілі тут ён, відаць, не дадумаўся».

«Дорогой товарищ Ким Чен Лу раздал ценнейшие поручения во всех сферах своей компетенции».

«Во як! І бульбу выбіраць навучыць, і як машыны будаваць параіць. Эксперт».