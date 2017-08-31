США потребовали закрыть российское консульство в Сан-Франциско

США потребовали закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.

Кроме того, по требованию американской стороны должны быть закрыты два российских консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В государственном департаменте заявили, что решение принято «на принципах паритета», добавив, что закрытие должно быть завершено к субботе.

Как сообщили в министерстве иностранных дел России, госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил главе российского дипведомства Сергею Лаврову, чтобы уведомить его о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств.

В ответ Лавров «выразил сожаление в связи с эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не нами», и указал, что в Москве внимательно изучат новые меры и объявят о реакции.

«Око за око»

28 июля Россия потребовала от США до 1 сентября сократить число сотрудников своих дипмиссий на российской территории более чем в два раза – до 455 человек.

Столько же сотрудников, как объясняли в Москве, работают и в российских дипмиссиях в США. Кроме того, американским дипломатам запретили пользоваться посольской дачей в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице.

Требования к американским дипломатам были предъявлены в ответ на закон, предусматривающий новые санкции против России. На тот момент закон еще не был принят: президент США Дональд Трамп подписал его только 2 августа.

В госдепартаменте США выразили сожаление в связи с решением России, а Трамп, напротив, решил поблагодарить Владимира Путина.

«Я хочу ему [Путину] сказать спасибо, потому что мы как раз сейчас пытаемся сократить расходы на персонал. И что касается меня, я благодарен ему, что он освободил достаточно много людей, и теперь у нас расходы меньше», – заявил Трамп.

Позже в Белом доме назвали комментарий Трампа сарказмом.

21 августа посольство США объявило, что приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в России. Как пояснили в посольстве, такие меры связаны с сокращением численности сотрудников дипмиссии США по требованию российской стороны.

1 сентября собеседования для получения неиммиграционной визы должны возобновиться, однако проводиться они будут только в посольстве США в Москве. Пока ограничения по численности американских дипломатов сохраняются, получить визу в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будет нельзя.

О том, что сокращение штата дипломатических представительств США отразится прежде всего на россиянах, в том числе тех, кто собирается получить американскую визу, в июле говорил Русской службе Би-би-си американский дипломат Дональд Йенсен, работавший в Москве в 1980-90-е годы.

«Этот шаг не особо повредит работе посольства в смысле проведения политики Соединенных Штатов, но может ударить по самим россиянам, так как замедлит процесс выдачи виз», – говорил он, объясняя, что в консульском отделе посольства в Москве и в консульствах в других городах работает множество нанятых на месте российских граждан, которые занимаются обработкой визовых документов.

Наследие Обамы

29 декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкций в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы.

Госдепартамент США в тот же день объявил персонами нон гра​та 35 российских дипломатов, обвинив их в том, что они действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом».

Кроме того, в Вашингтоне заявили, что закрывают две российские дипломатические дачи в Мэриленде и Нью-Йорке.

Путин тогда заявил, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, но «не будет опускаться до уровня кухонной дипломатии».

При этом он подчеркнул, что дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений Москва будет выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить новая вашингтонская администрация.