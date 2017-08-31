Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
США потребовали закрыть российское консульство в Сан-Франциско
Уроженец Украины назначен командовать белорусскими Военно-воздушными силами
Дата: 20 лет назад погибла принцесса Диана
Статкевича неожиданно освободили из спецприемника
Судзяць мінчука, які зняў штаны на рэпетыцыі парада. Цікавыя дэталі справы
Цифра дня. «Каждый вложенный в сельское хозяйство доллар приносит тройную выручку»
Первые дни сентября: кратковременные дожди, до +27°С
Минчанин: «Накануне 1 сентября цветы подорожали наполовину — это нормально?»
«С двумя детьми живем на 161 рубль». В Жабинке с апреля не выплачивают зарплату
Шуневич передал детям созданную зэками хоккейную форму. Фотофакт
Лукашенко перечислил продукты, которые народ всегда должен в состоянии купить
Глава Глубокского райисполкома сыграл на баяне песню на слова Некляева. Видеофакт
Надежда бизнеса Зуховицких ушла на банкротство
Велопарковка у метро: как минчанам дешево и быстро добраться до работы
Лукашенко снова поменял дату рождения
«Концентрация ада в голове президента России нарастает»
Сколько денег за день нужно тратить, чтобы не считать себя в Беларуси бедным
Невзоров рассказал, что ждёт Францию, если её захватит Беларусь
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«И что же мы видим? Протест мам и пап, пикеты у школ, коллективные письма в Минобразования?»
Жесть дня. Лукашенко подарил на свадьбу ведущим БТ… мешок картошки
Белорусов обзванивают с вопросом по поводу наличия работы
Министр раскритиковал главу государства
Путин потроллил Лукашенко, поздравляя с днем рождения?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
О чем нужно помнить белорусским властям, помогая сирийским детям
Как фото Лукашенко снова отретушировали, но видео все испортило
В Минске на месте «Еврооптов» появились магазины «Бруснiчка». Что происходит?
Три главных мифа об уборочной кампании в Беларуси
Петр Кузнецов: «Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью»
Класковский подколол митрополита Павла
Белорусская хоккейная аномалия
«Жить оставалось примерно полчаса»
Что мешает белорусским силовикам пойти на заговор против Лукашенко
4 причины, почему мне страшно отправлять ребенка в школу
Коля Лукашенко решил вопрос с пятибалльной системой. Зачем тогда проводили педсовет?
Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Хайди Клум и Кэти Перри продемонстрировали впечатляющие декольте
«Конечно, такая красотка». Рядом с Лукашенко заметили новую девушку
Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
31.08.2017
Салiдарнасць
Уроженец Украины назначен командовать белорусскими Военно-воздушными силами

Генерал-майор Игорь Голуб родился в Чернигове, там же окончил высшее военное авиационное училище летчиков.

Фото mil.by

Генерал-майор Игорь Голуб назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил.

Соответствующий Указ № 315 Александр Лукашенко подписал 31 августа. До этого генерал-майор был замом командующего ВВС.

Заместителем Игоря Голуба назначен бывший начальник факультета Генштаба Вооруженных Сил Андрей Гурцевич.

Игорь Голуб родился 19 ноября 1967-го в Чернигове. После Окончилс отличием в 1988-м Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков.

После окончания в 2005-м белорусской Военной академии военную службу проходил на должностях заместителя командира 927-й истребительной авиационной базы Северо-западного оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО, командира 206-й штурмовой авиационной базы ВВС и войск ПВО.

В августе 2010-го был назначен на должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО – начальника авиации.

В 2011 году закончил факультет Генштаба Военной академии.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.8 (оценок:5)
Главное
Раздетая Косенкова продемонстрировала, как косит траву
Две версии: что Лукашенко хотел сказать своим подарком в виде мешка картошки
«Это дело может подорвать нормализацию отношений между Беларусью и Западом»
Мать «парня с бензопилой» опасается, что тот не доживет до конца срока
«Об этом мальчике за его 13 лет жизни мы знаем больше, чем о звездах мировой величины»
Бабченко: «Не можешь делать театр без воровских денег – иди в таксисты»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY