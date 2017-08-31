Уроженец Украины назначен командовать белорусскими Военно-воздушными силами

Генерал-майор Игорь Голуб родился в Чернигове, там же окончил высшее военное авиационное училище летчиков.

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Генерал-майор Игорь Голуб назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил.

Соответствующий Указ № 315 Александр Лукашенко подписал 31 августа. До этого генерал-майор был замом командующего ВВС.

Заместителем Игоря Голуба назначен бывший начальник факультета Генштаба Вооруженных Сил Андрей Гурцевич.

Игорь Голуб родился 19 ноября 1967-го в Чернигове. После Окончилс отличием в 1988-м Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков.

После окончания в 2005-м белорусской Военной академии военную службу проходил на должностях заместителя командира 927-й истребительной авиационной базы Северо-западного оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО, командира 206-й штурмовой авиационной базы ВВС и войск ПВО.

В августе 2010-го был назначен на должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО – начальника авиации.

В 2011 году закончил факультет Генштаба Военной академии.