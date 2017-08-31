Статкевича неожиданно освободили из спецприемника

Ранее сообщалось, что к 15 суткам ареста политику добавили еще 5.

Экс-кандидата в президенты Николая Статкевича неожиданно освободили из изолятора на Окрестина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила жена политика Марина Адамович.

Напомним, что Николая Статкевича задержали 26 августа. Предполагалось, что политик будет отбывать 15-суточный арест за акцию 3 июля. Позже стало известно, что Статкевичу добавили еще 5 суток — за 1 минуту «публичной демонстрации бело-красно-белого флага».

Выйдя на свободу, политик рассказал, что отбыл именно этот 5-суточный арест,15 суток остаются в «запасе».