Цифра дня. «Каждый вложенный в сельское хозяйство доллар приносит тройную выручку»

Министр Леонид Заяц рассказал об окупаемости субсидий в АПК.

Каждый вложенный в сельское хозяйство доллар приносит тройную выручку, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяцпо итогам доклада Александру Лукашенко.

— Благодаря тем вложениям, которые шли со стороны государства в агропромышленный комплекс, был стабилизирован продовольственный рынок в нашей стране и была дана возможность стране заработать достаточно хорошие деньги. За пятилетку бюджетная поддержка агропромышленного комплекса составила ,3 млрд, валютная выручка – млрд. Это же деньги. Каждый доллар, вложенный в сельское хозяйство, приносит дополнительную выручку в три доллара, — цитирует министра БЕЛТА.

Любопытно, что ранее независимый экономист Ярослав Романчук цитировал из отчета Белстата качественно иные цифры.

«За 2010 – 2016 гг. чистая прибыль всего сельского хозяйства составила $ 3,7 млрд. За это же период государственная поддержка составила ~$ 9,6 млрд. В этих цифрах — квинтэссенция взаимоотношений между государством и АПК», — приводил экономист данные из июльской книги Белстата «Сельское хозяйство Республики Беларусь».