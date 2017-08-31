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Кино
31.08.2017
Ярослав Забалуев, Газета.ru
«Оно приходит ночью»

В прокат выходит один из хитов летнего американского проката – постапокалиптический фильм ужасов про плохих людей.

Фото А24

Два человека в противогазах тащат третьего по лесу. Дотащив до тихой ямки, произносят последние слова, после чего тот, который старше и больше, стреляет старику в голову. Это Пол (Джоэл Эдгертон) — учитель истории, быстро сориентировавшийся в условиях биологического апокалипсиса.

Когда вирус стал поражать американцев, он вывез семью (жену, сына, тестя и лучшего друга) в лес, ввел в доме строгие правила и приготовился к выживанию. Дедушка заболел, его пришлось убить. Но вскоре после его смерти в дом залез Уилл (Кристофер Эббот), которого Пол сначала привязал к дереву, но потом принял в дом. Учитывая, что сын Пола Трэвис немедленно влюбился в жену Уилла (Райли Кио), зритель быстро понимает, что добром все это не кончится.

Фильм «Оно приходит ночью» начал свое шествие по мультиплексам всего мира в начале лета и к моменту выхода в российский прокат уже имеет ворох восторженных критических и зрительских отзывов.

Кроме того, при бюджете в млн он только в Америке уже собрал тринадцать, а это означает, что 28-летний режиссер Трей Эдвард Шульц имеет все шансы на крайне благополучную карьеру в условиях поиска крупными студиями молодых талантов. Залог успеха здесь, как это часто бывает, в непредсказуемости.

«Это приходит ночью» позиционируется как фильм ужасов, но сразу хотим предупредить, что никаких монстров и вообще ничего, что вроде бы предполагается жанром, на экране так и не появится. Бюджетные средства в данном случае, судя по всему, ушли исключительно на гонорары съемочной группы, а необходимое жанру напряжение режиссер решил обеспечить исключительно драматургическими средствами.

https://www.youtube.com/watch?v=o6Z_0ITiAUQ

На деле это означает, что главный обман зрительских ожиданий здесь происходит на уровне концепции.

В то время как сидящий в зале ждет, что из-за какого-нибудь угла выскочит собака-мутант, интригу и ужас предполагается искать в расчеловечивании, постигающем главных героев, прежде всего Пола.

Интеллигентный громила шаг за шагом переступает через очевидные гуманитарные и гуманистические принципы, вынуждая окружающих играть по тем же правилам.

Понятно, что ни к чему хорошему это привести не может, но здесь и заключается проблема. Сколько постановщик ни пытается нагнетать хичкоковский саспенс (в конце концов, «Психо» это тоже в известном смысле ужастик), очевидно, что решение этой задачи его занимает куда меньше, чем происходящая на экране психологическая драма — довольно вульгарного, честно говоря, толка.

То есть да, фактически Трэвис становится проводником основной сюжетной линии, которому к тому же еще и все время снятся полуэротические кошмары, но если это и цитата, допустим, из «Сияния», то не самая удачная.

Для того чтобы получилась драма, фильму не хватает более точной и четкой проработки характеров, для постапокалиптического хоррора — масштаба и контекста.

По тому, что мы знаем о постигшей мир катастрофе, невозможно составить представление о размахе бедствия, а значит, у сумасшествия главного героя, в общем, нет никаких роковых причин.

Что же касается благосклонности американского зрителя, то о ее причинах несложно составить более или менее точное представление. Размышления о природе и причинах новой американской депрессии, в конце концов, просочились уже даже в кинокомиксы Marvel. Плюс Шульца в том, что он не пытается намекать здесь на Дональда Трампа и, видимо, понимает проблему шире.

Однако то, что в центре сюжета смешанная черно-белая семья, выглядит ненужной данью набившей оскомину политкорректности. Которая, кстати, сегодня и сама по себе вполне могла бы стать предметом для построения концептуального хоррора.

 
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