Первые дни сентября: кратковременные дожди, до +27°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

1 сентября ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, по востоку в отдельных районах +4..+7°С, максимальная днем +21..+27°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

2 сентября в отдельных районах по северо-западной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +18..+24°С, по югу до +26°С.

3 сентября ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +15..+22°С, по юго-востоку +23..+26°С.