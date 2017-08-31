Лукашенко на день рождения подарили автомобиль?

Александр Лукашенко протестировал Tesla. Но кому принадлежит автомобиль не сообщается.

О возможном шикарном подарке главе Беларуси заставляют задуматься несколько сообщений.

Оказалось, в официальной биографии Александра Лукашенко снова поменяли дату рождения – вновь на 31 августа.

В первой половине дня глава Беларуси встретился с Михаилом Гуцериевым – якобы для обсуждения развития калийной отрасли в Беларуси. Хотя на встрече ничего нового не прозвучало. Держим в уме, что Гуцериев – тот самый человек, который когда-то подарил Лукашенко «Майбах».

Наконец, во второй половине дня становится известно, что глава государства протестировал Tesla и поручил разработчикам белорусского электромобиля стремиться к этому уровню.

Александр Лукашенко не скрывал свеого восхищения.

– Американцы создали суперавтомобиль. Молодцы! Tesla создала прекрасный автомобиль, – приводит слова главы государства его пресс-служба. – Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды – 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, – идеально.

Что интересно: откуда во дворе Дворца Независимости взялось новое авто и кому оно принадлежит не сообщается.

При этом нельзя не обратить внимание на маленькую деталь: на Tesla вместо номерных знаков висит президентская символика.