Герои главного мема лета – о появлении фото и жизни после славы

«Неверный парень», «недовольная девушка» и автор снимка ничего не заработали на своей популярности.

Фото Антонио Гиллема, Shuttershock

От этой стоковой фотографии почти невозможно спрятаться: парень гуляет с девушкой и держит её за руку, но в какой-то момент поворачивает голову и засматривается на незнакомку. Его дама таким поведением явно недовольна.

В августе 2017 года снимок с тремя персонажами приобрёл вирусную популярность и превратился в мем с парнем, который не может устоять перед своими слабостями и соблазнами или изменяет принципам. У сюжета с тройкой даже нашлось продолжение, и оно оказалось неожиданным. Некоторые компании в попытке интегрировать мем не избежали скандала.

В конце августа автор снимка Антонио Гиллем (Antonio Guillem) и герои мема дали первые интервью после стремительного роста популярности. Вот только фотограф не скрывал свою личность от читателей Wired, а «неверный парень» и «сердитая девушка» для разговора с The Hollywood Reporter спрятались под псевдонимами — Марио и Лаура.

Что за фотограф и как возник этот снимок

Гиллему 45 лет, он испанец, живёт в Барселоне и снимает в основном для фотостоков. Его портфолио почти полностью состоит из постановочных кадров с людьми на работе, отдыхе и в других ситуациях.

Он нашёл себя в фотографии почти случайно. Ранее он создавал для строительных компаний 3D-модели, но лишился этой работы в период экономического кризиса в Испании. В 2014 году он, ничего не зная о фотографии, взялся за камеру. Вырастет ли бизнес из хобби, тогда он не подозревал.

На многих снимках Гиллема изображены известные по мему две девушки и парень. Гиллем работал именно с ними уже несколько лет, но около года назад расстался с одной из моделей. С кем именно — он не уточнил из соображений приватности, но можно предположить, что речь идёт о «девушке в красном».

«Девушка в красном» справа

Известная фотосессия состоялась в середине 2015 года в Испании. Тогда Гиллем вдохновился успешными продажами других фотостоковых снимков и решил «рискнуть» в поиске разнообразия. Для этого было решено «игриво» и «весело» обыграть концепцию неверности в отношениях.

Гиллем и три его модели отправились в Жирону — центр одноимённой провинции, который они сочли «идиллическим» местом в пределах Каталонии. Они просто выбрали место на улице и начали съёмку.

По словам фотографа, поначалу он не мог добиться правдоподобных выражений лиц моделей из-за расслабленной рабочей атмосферы, которая регулярно царит на площадке. «Одна из моделей почти всё время, что мы пытались фотографироваться, не переставала смеяться», — признался Гиллем.

«Сердитой девушке» Лауре фотосессия запомнилась прохожими, которые наблюдали за стараниями моделей изобразить не совсем реалистичные позы: «Когда люди видели, как мы играем эту сцену на улице, они останавливались и смеялись». У неё самой возникли трудности из-за необходимости как можно дольше сохранять чересчур серьёзное лицо. Над Марио также смеялись пешеходы из-за «глупого» выражения лица, но он не обращал на них внимание и просто «выполнял свою работу».

Автор даже дал фотографии официальное название — «Неверный мужчина идёт с девушкой и изумлённо смотрит на другую привлекательную девушку». Она до сих пор продаётся в стоках, но популярность в соцсетях, похоже, так и не смогла конвертироваться в реальный заработок.

Получилось ли заработать на меме

Гиллем никогда не думал, что какая-то из его фотографий станет настолько популярной: «Я даже не знал, что это мем, пока модели не рассказали мне о том, что люди делают с нашей работой».

Более того, Лора и Марио тоже узнали о своей популярности не сами, а благодаря уведомлениях от друзей, которые начали отмечать их на фотографиях. Марио получил сообщения даже от тех знакомых, которых не видел уже много лет. «Когда Антонио отправил нам первый запрос об интервью, мы поняли, что это стало вирусом», – вспомнила Лаура.

Несмотря на популярность, снимок-мем не принёс Гиллему и моделям никакой прибыли. Фотограф объяснил, что большинство изображений использовались без лицензии и не продавались через стоки.

К примеру, «Неверного парня» нет в списке самых продаваемых фотографий Гиллема. Он продаёт топовые снимки в среднем по 5-6 тысяч раз в год, а его личный рекорд (13 тысяч раз) поставила сольная постановка с улыбающейся девушкой того самого бойфренда. «Каноничную» фотографию мема купили всего 700 раз за год.

Тем не менее Гильем заверил, что не переживает за то, что его фотография стала мемом и не принесла ему доходов. Он уверен, что авторы самых разных версий действовали из лучших побуждений, поэтому судиться намерен только с теми, кто публикует картинки с оскорблениями фотографа или моделей.

Гильем не следит за тем, как мем становится популярнее и изменяется, поскольку он загружен работой. Но идея ему понравилась. По мнению фотографа, получившиеся образы стали основой для метафоры, которая подходит почти что к любой ситуации.

Что ещё известно о моделях

Лаура («Сердитая девушка») и Марио («Неверный парень») почти ничего о себе не рассказывали и даже дали интервью под псевдонимами, видимо, опасаясь последствий популярности. «Девушка в красном» пока публично не высказывалась.

Лаура и Марио заработались настолько, что за мемом не следят, поэтому не могут назвать любимые вариации. При этом они признали, что люди в сети не страдают от нехватки воображения. «У меня нет времени следить за этим, но то, что я видел, — это безумие», — поделился Марио.

Хотя персонажи стали известны благодаря уличной фотосъёмке, на улицах их по-прежнему не узнают. Марио сказал об этом уверенно, а Лаура всё же засомневалась: «Может, если я сделаю выражение лица как на меме, то кто-то меня и узнает, но пока ни одного такого случая не было».

Лаура, модель-персонаж мема:

Даже некоторые мои друзья, увидев мем, сказали: «Глянь, эта девушка на тебя похожа», на что я ответила: «Это же я!».

В реальной жизни модели не оказывались на месте своих персонажей. Марио подчеркнул, что вряд ли бы стал причиной конфликта между этими двумя девушками, поскольку он «не настолько привлекательный». При этом Лаура предположила, что «в жизни каждого хотя бы раз была такая девушка в красном платье», которая, «конечно, может выглядеть не так дерзко».