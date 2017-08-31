Шендерович: На пальцах о российской геополитике

Виктор Шендерович метко описал в Facebook позицию российских властей в мире.

«Щелкнул, на ночь глядя, пультом не в ту сторону и попал на канал «Россия», а там режиссер Шахназаров сетует на идею «Русского мира»: узковата, говорит.

Вот зачем, говорит, например, китайцу русский мир? То ли дело евразийство, Гумилев! Вот бы нам в этом направлении помозговать. Советский проект, говорит, тоже был хорош в смысле объединения народов…

Если перевести этот поток сознания на язык смысла, режиссер Шахназаров сказал вот что. Он сказал: хорошо бы нам всех вокруг себя объединить! Неважно, по какому поводу, но чтобы непременно вокруг нас! «Русский мир» азиаты не берут, давайте втюхаем что-нибудь другое.

Отличная мысль.

Не от спроса плясать, а от нужд продавца.

Ходит такой обиженный коробейник по мировому базару и канючит: возьмите хоть что-нибудь, а? У меня много чего есть, оно поврозь лежит, но можно и оптом: Дугин с серпом и молотом, суверенная демократия, семь на восемь, Гиркин с Христом, до кучи, чтобы вам узко не показалось…

Не берут. Носы воротят. Зачем нам это, спрашивают.

Как зачем? Чтобы я был в центре процесса!

Какого процесса?

Да хоть какого, лишь бы в центре. Вы что, не понимаете? Я ж Россия!

Погоди, говорят, друг ситный, с какой стати ты ощущаешь себя таким уж центровым? Откуда это самоощущение? Чем ты, в настоящее время, готов удивить мир, кроме памятника Калашникову? Что можешь предложить, кроме коррупции? Что в тебе уникального, помимо размеров, с которыми ты не знаешь что делать? Отчего бы тебе не перестать учить жизни народы и континенты, не охолонуть немного, не подлечиться; руки, наконец, попробовать пересадить из жопы в плечевой пояс…

Обиделся, пошел за ядерной бомбой.

Хорошо, хорошо! Ты в центре, в центре! Расскажи еще, какие есть идеи для объединения!».

Невзоров рассказал, что ждёт Францию, если её захватит Беларусь