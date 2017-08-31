Минчанин: «Накануне 1 сентября цветы подорожали наполовину — это нормально?»

Читатель Onliner.by Сергей обратил внимание, что в одном из интернет-магазинов цветы серьезно подорожали.

— Решил в честь 1 сентября порадовать букетом воспитателя детского сада, куда ходит моя дочь. Всегда пользуюсь этим сервисом, и вроде все устраивало. А сегодня, посетив сайт, сильно удивился. Рост цены на 50% как-то вообще узаконен?

Вот сколько стоили цветы еще неделю назад:

А вот актуальные цены:

Мы обратились в магазин «Розы.бел» за комментарием, но там отказались пояснять причину подорожания цветов.

А в знаменитом «цветочном переходе» у железнодорожного вокзала продавцы в магазине «Дорорс» утверждают, что цены, наоборот, даже снизились.

— В последний раз, пару недель назад, цены снизилась — на разные позиции до 50 копеек. Почему? А мы откуда знаем? Наверное, цветов много.

Представитель еще одного частного цветочного бизнеса здесь же признается, что тоже чуть поднял цены.

— Метровая роза стоила 6 рублей, теперь продаем за 7. Больше всего берут букеты — 25 рублей.

Консерваторы могут выдать своим школьникам классические букеты. Астры мы не нашли, а вот гладиолусы уже в столице! Только что с грядки. Цена — от 4 до 12 рублей за букет из пяти цветков.

Или хризантемы — букет из трех штук стоит 12 рублей.