«С двумя детьми живем на 161 рубль». В Жабинке с апреля не выплачивают зарплату

В редакцию TUT.BY обратился житель Жабинки Андрей Кожемяко. Его жена работает сторожем в «Производственном центре по хранению и перевалке нефтепродуктов», но не получает зарплату с апреля.

«Мы не можем собрать детей в школу. Живем на одну мою получку, а она составляет 161 рубль», — жалуется Андрей.

Андрей Кожемяко работает водителем. В семье двое детей: сын — выпускник, дочка идет во второй класс.

— А одеть не за что. И по «коммуналке» задолженность за газ, — описывает отец. — Жена продолжает ходить на работу. А куда еще идти? У нас очень сложно трудоустроиться, особенно женщине.

«Производственный центр по хранению и перевалу нефтепродуктов» должен не только супруге Кожемяко, но и другим сотрудникам. С апреля они начали обращаться в суд.

Например, Ольга Ярмолик в «Производственный центр по хранению и перевалке нефтепродуктов» устроилась сторожем в июле прошлого года. Контракт с ней заключили на год, платить обещали 343 рубля 36 копеек. В последний раз деньги ей перечислили в марте — погасили задолженность с ноября.

Уволить в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде отказывались — так что уйти с работы удалось только через суд. Заочным решением суда Жабинковского района решено: взыскать с организации в пользу Ольги зарплату и компенсацию — в сумме 2,1 тысячи рублей.

Из 21 обратившегося в суд сотрудника все деньги выплатили только одному, еще нескольким — частично. Остальные продолжают ждать. В ответе Брестского облисполкома от 18 августа указано, что средств на счетах производственного центра нет, транспортных средств на должнике не зарегистрировано. Наложен арест на четыре объекта недвижимости, ответственный хранитель арестованного имущества — директор Олег Сардыко.

— Недвижимое имущество отправили на оценку, после оно будет реализовываться на торгах, — пояснили в отделе принудительного исполнения Жабинковского района.

В Жабинке работники время от времени видят и директора производственного центра, и поляка-учредителя. Когда люди получат свои деньги, сказать никто не может: кроме долгов по зарплатам, у предприятия есть задолженность в бюджет. В том, что арестованное имущество удастся продать, бывшие и нынешние сотрудники производственного центра сомневаются: говорят, оно в аварийном состоянии.