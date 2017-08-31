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Политика
31.08.2017
Павел Рос
«Ситуация с гражданином Украины – это очень неприятный укол для белорусских властей»

Политолог – о том, как последние скандалы повлияют на белорусско-украинские отношения.

Украина заподозрила, что ее 19-летний гражданин Павел Гриб был похищен российскими спецслужбами во время нахождения на территории Беларуси. По неофициальной информации, в России молодого человека хотят привлечь по делу о теракте.

Российский адвокат: ФСБ скажет, что Павел Гриб сам приехал в Россию и сдался

На ситуацию уже отреагировал украинский МИД.

– Сказать, что белорусы сотрудничают так, как надо, мы, к сожалению, не можем, – заявила в интервью «Пятому каналу» замминистра иностранных дел соседней страны Елена Зеркаль. – Мы подняли всех консулов, все работают, и все пытаются выяснить ситуацию. Мы не понимаем, где фактически, физически он находится.

Также дипломат отметила, что «Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем иначе».

Павел Гриб, фото из архива Игоря Гриба

Как повлияет разгорающийся скандал на отношения двух стран?

– Не думаю, что это как-то сильно отразится, – сказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич. – Беларусь заинтересована, чтобы украинский рынок сохранить, особенно рынок нефтепродуктов. А для Украины важны гарантии Беларуси, что военной угрозы с ее территории нет и не будет. Это более важные вещи.

Собеседник напомнил, что это не первый скандал между двумя странами за последние годы.

– Но скандал с гражданином Украины Грибом случился в крайне неудачное время, – подчеркнул эксперт. – Когда на фоне учений «Запад-2017» есть много разговоров, что белорусские власти плохо контролируют свою территорию, что Россия вопреки желаниям Беларуси может тут какие-то провокации устроить... На фоне всего этого случается скандал, крайне неприятный для белорусских властей. Он как будто бы подтверждает эти версии и разговоры, что Россия здесь хозяин.

Валерий Карбалевич не отрицает того факта, что полного контроля над своей территорией белорусские власти не имеют.

– У нас есть открытая граница с Россией. Абсолютно реально, что группа российских силовиков въезжает в Беларусь и может тут кого-то арестовать и вывезти. И я бы не стал прямо винить белорусские спецслужбы, если они это проморгали. Но косвенно это очень неприятный укол для белорусских властей, – заметил собеседник.

Начальник Генштаба дал отповедь критикам учений «Запад-2017»

 
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