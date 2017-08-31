Шуневич передал детям созданную зэками хоккейную форму. Фотофакт

Созданную на предприятии №4 УДИН МВД детскую хоккейную форму опробуют в минской СДЮШОР, передает БЕЛТА.

Школе передали 50 комплектов формы.

– Мы выполнили одно из поручений президента. Сегодня мы передаем комплекты формы в школу, чтобы после специалисты выдали свой вердикт по поводу качества и пригодности ее для дальнейшего использования. Если оценка будет положительная, мы готовы обеспечить формой всех заинтересованных, – сказал Игорь Шуневич.

– Мы хотим обеспечить дешевой и хорошей формой весь детско-юношеский хоккей в стране.

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