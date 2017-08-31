Лукашенко перечислил продукты, которые народ всегда должен в состоянии купить

Это произошло на встрече главы государства с вице-премьером Михаилом Русым и министром сельского хозяйства Леонидом Зайцем.

Александр Лукашенко поинтересовался, в частности, прогнозами и ситуацией на уборке картофеля и кукурузы на зерно:

– Это огромные площади. Уборка не закончена после хлебов. Плоды, овощи... Хватит ли нам этих культур для создания стабилизационных фондов? Чтобы народ мог всегда купить и морковку, и свеклу, и капусту, яблоко и так далее.

Две версии: что Лукашенко хотел сказать своим подарком в виде мешка картошки