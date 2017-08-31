Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Лукашенко перечислил продукты, которые народ всегда должен в состоянии купить
Глава Глубокского райисполкома сыграл на баяне песню на слова Некляева. Видеофакт
Бабченко: «Не можешь делать театр без воровских денег – иди в таксисты»
Надежда бизнеса Зуховицких ушла на банкротство
Велопарковка у метро: как минчанам дешево и быстро добраться до работы
Лукашенко снова поменял дату рождения
«Концентрация ада в голове президента России нарастает»
Сколько денег за день нужно тратить, чтобы не считать себя в Беларуси бедным
Невзоров рассказал, что ждёт Францию, если её захватит Беларусь
Российский адвокат: ФСБ скажет, что Павел Гриб сам приехал в Россию и сдался
Госконтроль: детям в школьной столовой не докладывают еды и кормят просроченным
Управление делами президента продает «БМВ», который ищет Интерпол
Российский миллиардер устроил стрельбу в московском отеле – из-за ужина
Навальный опубликовал видео о секретной даче Путина
«Зампред АБФФ оказался не в курсе идеи Лукашенко, а потому отреагировал на нее как здравомыслящий человек»
За что из Украины депортируют журналистку российского Первого канала?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«И что же мы видим? Протест мам и пап, пикеты у школ, коллективные письма в Минобразования?»
Жесть дня. Лукашенко подарил на свадьбу ведущим БТ… мешок картошки
Белорусов обзванивают с вопросом по поводу наличия работы
Министр раскритиковал главу государства
Путин потроллил Лукашенко, поздравляя с днем рождения?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как фото Лукашенко снова отретушировали, но видео все испортило
В Минске на месте «Еврооптов» появились магазины «Бруснiчка». Что происходит?
Три главных мифа об уборочной кампании в Беларуси
Петр Кузнецов: «Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью»
Класковский подколол митрополита Павла
Белорусская хоккейная аномалия
«Жить оставалось примерно полчаса»
Что мешает белорусским силовикам пойти на заговор против Лукашенко
«Крым советский, и пока что ничего не меняется»
«Мы видим гораздо больше случаев немотивированного насилия»
4 причины, почему мне страшно отправлять ребенка в школу
Коля Лукашенко решил вопрос с пятибалльной системой. Зачем тогда проводили педсовет?
Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Хайди Клум и Кэти Перри продемонстрировали впечатляющие декольте
«Конечно, такая красотка». Рядом с Лукашенко заметили новую девушку
Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
31.08.2017
Бабченко: «Не можешь делать театр без воровских денег – иди в таксисты»

Аркадий Бабченко прокомментировал в Facebook дискуссию по поводу преследования режиссера Кирилла Серебренникова.

«Как достала уже эта мантра «в России невозможно делать театр, не беря деньги у государства». Блин, ну невозможно - ну так не делай. Не можешь делать театр без воровских денег - иди в таксисты.

И, главное, зачем вы, друзья мои, доказываете это все мне? Когда я оказался перед выбором идти на Первый канал лизать жопу за чертовы тыщи баксов или остаться без работы, то я предпочел остаться без работы и три года таксовал ночами.

Когда я оказался перед выбором идти регистрироваться как СМИ в этот Роскомхозпознадзоз (или как там эта их херня называется), или остаться без половины каналов поступления денег, я остался без половины денег, но в этой ублюдочной войне не будет ни копейки моих налогов.

Когда я оказался перед выбором заткнуться, надеть намордник и радоваться, или валить с одним чемоданом - я свалил с одним чемоданом.

А теперь вы мне рассказываете, что без лобызания в десны с сурковыми никак не выжить несчастным деятелям искусств.

Да идите нахер уже с такой моралью.

Я все меньше и меньше понимаю, что происходит в головах по ту сторону водораздела.

«Театр без посредников» организовывай. И в подвале пьесы ставь.»

«Режиссеру с международным именем просто пытаются заткнуть рот»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:20)
Главное
Белорусов обзванивают с вопросом по поводу наличия работы
Женщина, которую судят за гибель ребенка после домашних родов, ранее была судима
Министр раскритиковал главу государства
«И тут самое время послушать Лукашенко. Не бла-бла с картофельного поля, а фамилии, явки, пароли, счета»
«Когда Кремль начнет играть «по понятиям» в политике, нам всем мало не покажется»
Пять способов заставить школу поменять график начала уроков
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY