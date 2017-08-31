Бабченко: «Не можешь делать театр без воровских денег – иди в таксисты»

Аркадий Бабченко прокомментировал в Facebook дискуссию по поводу преследования режиссера Кирилла Серебренникова.

«Как достала уже эта мантра «в России невозможно делать театр, не беря деньги у государства». Блин, ну невозможно - ну так не делай. Не можешь делать театр без воровских денег - иди в таксисты.

И, главное, зачем вы, друзья мои, доказываете это все мне? Когда я оказался перед выбором идти на Первый канал лизать жопу за чертовы тыщи баксов или остаться без работы, то я предпочел остаться без работы и три года таксовал ночами.

Когда я оказался перед выбором идти регистрироваться как СМИ в этот Роскомхозпознадзоз (или как там эта их херня называется), или остаться без половины каналов поступления денег, я остался без половины денег, но в этой ублюдочной войне не будет ни копейки моих налогов.

Когда я оказался перед выбором заткнуться, надеть намордник и радоваться, или валить с одним чемоданом - я свалил с одним чемоданом.

А теперь вы мне рассказываете, что без лобызания в десны с сурковыми никак не выжить несчастным деятелям искусств.

Да идите нахер уже с такой моралью.

Я все меньше и меньше понимаю, что происходит в головах по ту сторону водораздела.

«Театр без посредников» организовывай. И в подвале пьесы ставь.»

«Режиссеру с международным именем просто пытаются заткнуть рот»