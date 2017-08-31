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Экономика
31.08.2017
Ежедневник
Надежда бизнеса Зуховицких ушла на банкротство

Новейшая фабрика «ЗовТрейдИнвест», пущенная в эксплуатацию одним из владельцев мебельного холдинга «ЗОВ» Олегом Зуховицким в октябре 2015 года, не проработала без находившегося под следствием владельца и двух лет.

Фото: Ян Лелевич, TUT.BY

Как сообщается на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве, предприятие, целью которого были диверсификация ассортимента холдинга и расширение бизнеса на высокомаржинальный рынок Евросоюза, с середины августа находится в процедуре банкротства. На «ЗовТрейдИнвест» введен защитный период, который продлится до середины ноября этого года. Возбуждение производства об экономической несостоятельности инициировало само предприятие.

Напомним, что в феврале 2015 года Олег Зуховицкий, совладелец одного из самых успешных частных предприятий в белорусской деревообработке холдинга «ЗОВ», был задержан и помещен в СИЗО КГБ. Гродненца обвинили в незаконной хозяйственной деятельности, выразившейся в получении теневых доходов и выводе их за пределы Беларуси. Вместе с Олегом Зуховицким были арестованы еще девять человек — сотрудники холдинга и руководители связанных с ним компаний. После выплаты части ущерба в сумме 31,4 млрд рублей в мае 2015 года Олег Зуховицкий был выпущен под подписку. Общая сумма погашения составила 60 млрд рублей.

Это позволило ему подготовить и запустить один из важнейших проектов холдинга «ЗОВ». Дело в том, что кризис потребовал серьезной корректировки стратегии развития из-за падения объемов продаж на традиционных рынках, в первую очередь, России, на которую приходилось около 80% продаж. Выходом из ситуации должна была стать диверсификация линейки продуктов и выход на рынок Евросоюза. Для этого на базе существующего с 2003 года цеха по производству мебели из массива началось строительство мощной фабрики по выпуску межкомнатных дверей, корпусной мебели и обеденных групп из натурального дерева. Ее открытие и развитие, по планам, позволило бы «ЗОВ» увеличить долю продаж в ЕС с 2% до 25%. Планировалось в рамках европейской экспансии открыть около 50 магазинов в Польше, Германии и Италии.

В октябре 2015 года Олег Зуховицкий, казалось, дал старт прорыву — открыл фабрику «ЗовТрейд Инвест». Она заняла 14 тыс. кв. метров и дала работу 600 сотрудникам. Однако уже в ноябре этого же года Олег Зуховицкий был вызван на допрос в Минске, после которого опять помещен в СИЗО КГБ.

«Вскрыты новые факты. Поэтому ему изменена мера пересечения на заключение под стражу», — прокомментировали тогда в КГБ. Через год Олег Зуховицкий был отпущен. На каких условиях он вышел, официальной информации не было.

 
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