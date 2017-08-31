Велопарковка у метро: как минчанам дешево и быстро добраться до работы

Защитить велосипед от кражи поможет «фото на память».

В Минске появились перехватывающие велопарковки. Сейчас они установлены в трех местах – у станций метро «Малиновка», «Каменная горка» и «Уручье».

Эксперты убеждены: чем больше будет надежных парковок вблизи станций метро, тем чаще люди будут оставлять машину дома и добираться на работу на общественном транспорте в комбинации с велосипедом.

Личный пример: «Мой велосипед окупился за 2 года»

– Летом стараюсь до работы добираться на велосипеде, но иногда погода/усталость/планы на день заставляют меня оставить велосипед на парковке, – рассказывает велосипедист Антон Гахович. – И очень удобно, когда эта парковка находится как раз вблизи станции метро. Так я доезжаю до метро на велосипеде, еще и сэкономив на талончике на автобус.

Антон живет недалеко от станции метро «Малиновка» и, по его подсчетам, его велосипед окупился примерно за 2 года. А это «суперсрок окупаемости», убежден велолюбитель.

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