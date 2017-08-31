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Общество
31.08.2017
Евгений Федоров
«Об этом мальчике за его 13 лет жизни мы знаем больше, чем о звездах мировой величины»

В день рождения Николая Лукашенко крупный интернет-ресурс назвал его «самостоятельной медиаперсоной». Байнет отреагировал.

Как пишет TUT.BY, младший сын главы государства, который 31 августа празднует свое 13-летие, в последнее время «становится самостоятельной медиаперсоной».

Ресурс вспоминает случаи, когда Лукашенко-младший оказывался на виду у публики: давая свое первое интервью, играя в хоккей, участвуя в спектакле перед объективами телекамер. Журналисты напоминают и о недавней поездке сына руководителя страны в Могилев на экскурсию, в которую тот отправился на обычном поезде.

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Фото с сайта 21.by

Белорусские-интернет пользователи оценивают такую медийную активность Николая Лукашенко не всегда позитивно.

«Самостоятельные медиаперсоны, это блогеры, которые собирают фанатов в ТЦ на свой день рождения. А это, извините, сын папы, который все может», – пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Сам подросток не может становиться ни медиаперсоной, ни кем другим, даже если он один из сыновей президента. Он не победитель школьных олимпиад, не чемпион по виду спорта, ни талантливый музыкант, все еще только впереди».

«Возьмите уже этого одаренного ребенка в Академию при президенте, а школам верните нормальное расписание».

«У меня никак в голове не укладывается: об этом мальчике за его 13 лет жизни мы знаем больше, чем о звездах мировой величины... Я ничего не имею против детей, но это уже выходит за рамки».

«Кто-нибудь видел ещё детей президентов на официальных встречах? Иногда бывают первые леди, но и они не сидят в делегациях во время конференций».

«Дети известных родителей, особенно президентов, всегда будут медиаперсонами даже против своего желания. Жизнь подобных объектов будет интересна большому числу обывателей».

«Единственное, что пожелаю Коле на День рождения – не быть таким, как папа».

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