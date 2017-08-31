Лукашенко снова поменял дату рождения

30 августа СМИ сообщили, что главе Беларуси исполнилось 63 года. Он получил теплые поздравления от Владимира Путина. Но в биографии на официальном сайте Александра Лукашенко вновь указывается, что он родился… 31 августа.

Этот казус возникает уже второй раз, обратили внимание naviny.by.

До 2010 года Лукашенко отмечал день рождения 30 августа, но потом изменил дату на день позже. Однако спустя годы в официальной биографии стали указывать первоначальную дату и история позабылась.

И вот снова: оказывается уже год, как Лукашенко отмечает день рождения 31 августа (вместе с сыном Николаем).

Зачем глава государства уже в который раз изменил официальную биографию, остается загадкой.

Две версии: что Лукашенко хотел сказать своим подарком в виде мешка картошки