На День знаний Владимир Путин снова придет к детям. Предотвратить это, скорее всего, не получится, пишет Игорь Яковенко на ej.ru.

– По сведениям «Ъ», полученным из надежного источника, Путин будет рассказывать детям о будущем России. Это очень опасно. И для будущего России тоже, но особенно для детей. И вот почему.

В последний раз, когда Путин встречался с детьми, он рассказал им про композитора Шуберта, у которого были проблемы с женщинами, и поэтому композитор Шуберт пошел в профессиональную среду, заразился нехорошей болезнью и умер.

До этого Путин приходил на День знаний к курганским школьникам и нарисовал им на доске нечто ужасное, а когда несчастные школьники попытались спрятаться под парты, Путин им сказал: «Это кошка. Вид сзади».

А еще в Сочи Путин пугал детей смутой и революцией, в том же Кургане рассказывал детям, что те из них, кто любит рыбалку, непременно должны выбрать профессию рыбака. При этом сам Путин при всей своей любви к рыбной ловле профессиональным рыбаком так и не стал. А как было бы славно…

Опасность, которая исходит от неизбежной встречи Путина с детьми, заключается в том, что, судя по тенденции – от заднего вида кошки к нехорошей болезни Шуберта – концентрация ада в голове президента России нарастает. И что он может выплеснуть на детей в этот раз, предсказать невозможно.

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