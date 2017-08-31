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Скандалы
31.08.2017
Мать «парня с бензопилой» опасается, что тот не доживет до конца срока

Спустя почти год после трагедии в столичном торговом центре «Новая Европа» мать Влада Казакевича пообщалась с Onliner.by.

«Парню с бензопилой» дали 15 лет: «Я еще вернусь, чтобы закончить начатое»

Сейчас Владислав Казакевич находится в исправительной колонии №17 города Шклова. Он сидит в камере общего режима. Правда, по словам его матери, он вот уже пятый раз попадает в штрафной изолятор.

– Причины разные: из-за того, что забыл ложку, когда шел в столовую, не встал при входе сотрудника колонии, заснул на полу камеры и так далее. Насколько мы знаем, он находится там до сих пор. Мой сын фактически отбывает там наказание, — рассказывает Ольга.

По ее словам, условия содержания заключенных в штрафном изоляторе хуже обычных.

— Там нет прогулок, хуже еда, нужно стоять и нельзя ложиться без разрешения. И в таких условиях он находится вот уже более 50 дней. Как он там выживет, не знаю, — рассказывает мать заключенного.

— Он сказал адвокату, что подозревает: ему хотят усилить режим и перевести в другое место. Более того, его не лечат. У него же диагноз (шизоидное расстройство личности), а лечения ему никакого не проводят. Когда мы пытались выяснить ситуацию у начальника колонии, он ответил, что Влад поступил к ним здоровым, никто не указывал на наличие каких-либо заболеваний.

…Нам объяснили, что порой заключенным, часто попадающим в ШИЗО, усиливают режим либо направляют их в тюрьму. У меня есть подозрения, что ему хотят усилить режим. Более того, вся эта ситуация с ШИЗО выглядит как преследование моего сына. Я очень боюсь за него, за его состояние и опасаюсь, доживет ли он до конца срока…

 
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