Невзоров рассказал, что ждёт Францию, если её захватит Беларусь
Публицист Александр Невзоров, комментируя события недели, обратил внимание на то, что Александр Лукашенко на личном участке собрал 105 тонн картофеля, потратив на это выходной.
Теперь понятно, что было бы, например, с Францией в случае захвата ее Беларусью, ― сказал Невзоров в эфире «Эха Москвы». ― Понятно, что Елисейские поля были бы засажены картофелем… В этом есть какая-то последовательность и какая-то вот эта детская картофельная непосредственность, когда любые земли вместо строения там шубохранилища засевает картофелем, а потом собирает его.
По мнению публициста, «в этой поступательной картофелеподобности есть нечто пугающее». Но все-таки менее пугающее, чем выходки других современных деспотов.
Ранее Невзоров рассказал о страшной угрозе, которую представляет для Франции белорусский спецназ.
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