Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Лукашенко перечислил продукты, которые народ всегда должен в состоянии купить
Глава Глубокского райисполкома сыграл на баяне песню на слова Некляева. Видеофакт
Бабченко: «Не можешь делать театр без воровских денег – иди в таксисты»
Надежда бизнеса Зуховицких ушла на банкротство
Велопарковка у метро: как минчанам дешево и быстро добраться до работы
Лукашенко снова поменял дату рождения
«Концентрация ада в голове президента России нарастает»
Сколько денег за день нужно тратить, чтобы не считать себя в Беларуси бедным
Невзоров рассказал, что ждёт Францию, если её захватит Беларусь
Российский адвокат: ФСБ скажет, что Павел Гриб сам приехал в Россию и сдался
Госконтроль: детям в школьной столовой не докладывают еды и кормят просроченным
Управление делами президента продает «БМВ», который ищет Интерпол
Российский миллиардер устроил стрельбу в московском отеле – из-за ужина
Навальный опубликовал видео о секретной даче Путина
«Зампред АБФФ оказался не в курсе идеи Лукашенко, а потому отреагировал на нее как здравомыслящий человек»
За что из Украины депортируют журналистку российского Первого канала?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«И что же мы видим? Протест мам и пап, пикеты у школ, коллективные письма в Минобразования?»
Жесть дня. Лукашенко подарил на свадьбу ведущим БТ… мешок картошки
Белорусов обзванивают с вопросом по поводу наличия работы
Министр раскритиковал главу государства
Путин потроллил Лукашенко, поздравляя с днем рождения?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как фото Лукашенко снова отретушировали, но видео все испортило
В Минске на месте «Еврооптов» появились магазины «Бруснiчка». Что происходит?
Три главных мифа об уборочной кампании в Беларуси
Петр Кузнецов: «Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью»
Класковский подколол митрополита Павла
Белорусская хоккейная аномалия
«Жить оставалось примерно полчаса»
Что мешает белорусским силовикам пойти на заговор против Лукашенко
«Крым советский, и пока что ничего не меняется»
«Мы видим гораздо больше случаев немотивированного насилия»
4 причины, почему мне страшно отправлять ребенка в школу
Коля Лукашенко решил вопрос с пятибалльной системой. Зачем тогда проводили педсовет?
Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Хайди Клум и Кэти Перри продемонстрировали впечатляющие декольте
«Конечно, такая красотка». Рядом с Лукашенко заметили новую девушку
Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
31.08.2017
Змитер Лукашук, Еврорадио
Российский адвокат: ФСБ скажет, что Павел Гриб сам приехал в Россию и сдался

Российский адвокат Марк Фейгин не исключает того, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который пропал после встречи в Гомеле с девушкой из Сочи, вдруг появится в здании Управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Украінскі афіцэр заяўляе, што Расея выкрала ягонага сына ў Гомлі

Марк Фейгин: "Такие случаи уже были. Потом человек возникал в России и делалось заявление со стороны ФСБ, что человек сам переехал границу. Сам, добровольно приехал на территорию России и сам сдался российским властям, так как узнал, что находится в розыске. Схема, которая будет применена для объяснения того, как этот парень, если это все же обнаружится, оказался на территории России, будет похожей. Она будет абсурдной по содержанию и такой же абсурдной по форме.

Сделают заявление, что он сам пересек границу. Будут все говорить, что это нелогично, что поверить в это невозможно, так как нужды самому ехать сдаваться у него никакой не было — никого это волновать в России не будет. И я допускаю здесь сотрудничество между белорусским КГБ и российским ФСБ. Даже уверен, что таковое точно было. Из-за каких-то интересов и причин, о которых нам никогда не скажут. Возможно, есть какое-то специальное секретное соглашение для таких случаев между ФСБ и КГБ: как в таких случаях действовать. И действовали по этой схеме".

По неофициальной информации Еврорадио, Павел Гриб действительно находится в Краснодаре, в местной ФСБ. Но официально нам этого не подтвердили. Хотя и не опровергли. Пресс-офицер УФСБ РФ по Краснодарскому краю настоятельно посоветовал звонить за комментариями в Москву.

Марк Фейгин говорит, что чтобы получить ответ о местонахождении Павла, МИД Украины должен направить соответствующую ноту в МИД России. А отцу парня нужно от своего имени написать запросы в МИД Беларуси и России, а также в ФСБ и КГБ. И заняться поиском адвоката.

Так как государственный адвокат, которого, по информации Еврорадио, уже дали Павлу Грибу, с защитой по такому делу не справится. Но посоветовать, к кому обратиться, не смог.

Марк Фейгин: "Это родителям Павла нужно решить совместно с МИД Украины. Имеет смысл именно МИД Украины заняться поиском адвоката в России. Если дело будет вестись в Краснодаре, то московский адвокат вряд ли сможет в нем участвовать в полном объеме с учетом загрузки и расстоянии".

Что касается причин, почему ФСБ выбрал Павла Гриба, то российский адвокат не исключает, что, возможно, дело в российском солдате Агееве, которого взяли в плен на Донбассе и осудили в Украине. Фейгин не исключает, что ФСБ сейчас "хватает всех, до кого может дотянуться, чтобы собрать хорошую цифру для обмена".

Напомним, 19-летний украинец Павел Гриб приехал из Киева в Гомель на встречу с девушкой из России 24 августа. Домой он так и не вернулся. Как узнал отец парня Игорь Гриб от гомельских милиционеров, его сын находится в розыске по подозрению в совершении террористического акта по запросу ФСБ РФ по Краснодарскому краю и городу Сочи. Девушка, на встречу с которой Павел приехал в Гомель, рассказала, что вытащила его в Беларусь по требованию ФСБ.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:4)
Главное
Белорусов обзванивают с вопросом по поводу наличия работы
Женщина, которую судят за гибель ребенка после домашних родов, ранее была судима
Министр раскритиковал главу государства
«И тут самое время послушать Лукашенко. Не бла-бла с картофельного поля, а фамилии, явки, пароли, счета»
«Когда Кремль начнет играть «по понятиям» в политике, нам всем мало не покажется»
Пять способов заставить школу поменять график начала уроков
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY