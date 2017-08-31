«Правительство заработает лучше». Эксперты – об увольнении группы замминистров

Из белорусского правительства уволили шесть замминистров. Как это повлияет на работу Совета министров и получит ли страна к 2020 году обещанный компактный и эффективный госаппарат?
В постановлении Совмина № 656 от 28 августа отмечается, что заместители министров освобождены от должностей в связи с сокращением штата работников, а также в связи с переводом на другую должность. Ощутит ли эти изменения страна?
Экс-премьер: Вполне можно закрыть несколько министерств
Возглавлявший белорусское правительство в 1990-х Михаил Чигирь констатирует, что численность госаппарата в Беларуси завышена и несоизмерима потребностям.
– Это обусловлено исторически. С советских времен осталась система ручного управления экономикой. Но если мы выстраиваем рыночную экономику, нужно больше давать самостоятельности предприятиям и сокращать госаппарат, – говорит Михаил Чигирь.
Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает, что после увольнения шести замминистров «правительство заработает лучше».
– Ведь бюрократическая машина станет чуть меньше. У нас гоняют бумаги из одного министерства в другое, пока они не пройдут длительные и многочисленные согласования. В белорусской политике министры ничего не значат, а что уж говорить об их заместителях, которые словно пятое колесо в телеге, – отмечает Леонид Заико.
Экономист полагает, что в Беларуси безболезненно прошла бы даже такая административная реформа, при которой ликвидировали некоторые министерства.
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