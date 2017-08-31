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Общество
31.08.2017
Павел Рос
«Это дело может подорвать нормализацию отношений между Беларусью и Западом»

Эксперт рассказал «Салідарнасці» о перспективах новой волны массовых протестов в Беларуси и попытках власти ее предотвратить.  

Уголовное преследование, начатое белорусскими силовиками в отношении руководства независимого Республиканского профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП), вызывает ряд вопросов.

В частности, непонятно, почему дело против председателя профсоюза Геннадия Федынича и главного бухгалтера организации Игоря Комлика было возбуждено именно сейчас, хотя следователи ссылаются в том числе на информацию многолетней давности? Есть ли связь между действиями властей и протестами «нетунеядцев», на защиту которых весной стал РЭП? Какой реакции со стороны стран Запада стоит ожидать, если дело профсоюза получит продолжение?

Свою оценку ситуации в беседе с корреспондентом «Салідарнасці» дал Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Почему власть преследует профсоюзных лидеров?

– Дело против независимых профсоюзов можно рассматривать в контексте кризиса февраля-марта, так как, судя по всему, часть силового блока пытается продемонстрировать, что именно профсоюзы имели самое непосредственное отношение к организации этих протестных активностей.

Такая версия удобна для силовиков, но имеет мало общего с реальностью. На определенном этапе, безусловно, профсоюзное движение присоединилось к протестам. Но я не могу сказать, что именно они выступали движущей силой маршей «нетунеядцев».

Тем не менее, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, был выбран такой инструмент давления.

Рискует ли власть вновь угодить под западные санкции?

– Уже сегодня можно говорить о серьезных последствиях этого уголовного дела. Независимые профсоюзы пользуются достаточным влиянием в различных международных организациях. И внимание к этому делу будет еще пристальнее, чем к делам оппозиционных активистов и политиков.

В случае, если оно будет доведено до логического завершения с конкретными сроками, то нет сомнений, что его фигуранты будут объявлены политическими заключенными – и это подорвет процесс нормализации отношений между Беларусью и Западом.

Кроме того, это можно рассматривать как попытку подорвать процесс нормализации отношений Беларуси с западными странами, создать условия для введения санкций. Ведь именно отсутствие политзаключенных является обязательным условием нормализации отношений.

Ждать ли обострения социально-экономической ситуации в Беларуси осенью?

– Несмотря на некоторые позитивные экономические тенденции, кризис белорусской экономики продолжается. Люди не чувствуют повышения уровня жизни.

И, конечно, в этих условиях новые протестные активности вполне возможны. Тем более, на фоне планов власти повысить стоимость услуг ЖКХ и принять обновленную версию Декрета №3, который и спровоцировал эти волнения. Вместо того, чтобы заморозить эту тему, власти становятся на те же грабли.

Есть еще и фактор России: если она будет использовать рычаги давления экономического характера, к чему есть предпосылки, это может еще больше подорвать ситуацию в экономике.

Но попытка превентивно эти протесты заглушить, оказывая воздействие на те или иные структуры гражданского общества, – это шаг в неверном направлении. Он свидетельствует о непонимании самого характера кризиса. Этот кризис не вызван активностью субъектов гражданского общества – будь-то оппозицией или профсоюзами. Это кризис социально-экономической модели в целом.

Судаленко: «Им надо было провести зачистку – того же Федынича подвесить под уголовную статью»

 
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