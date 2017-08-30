Госконтроль: детям в школьной столовой не докладывают еды и кормят просроченным

В Госконтроле заявили о резервах для удешевления себестоимости готовых блюд и повышения качества питания школьников.

Проверки показали, что в итоговую стоимость питания закладываются наценки и надбавки многочисленных посредников. Много вопросов имеется к проведению закупок, сообщает пресс-служба Госконтроля.

В ходе проверок выявлены факты несоответствия приготовленных блюд технологической документации, недовложения продуктов при приготовлении пищи школьникам. Имеются случаи, когда доброкачественные продукты питания были припрятаны.

Так, в столовой одной из школ г.Минска на момент проверки в моечном помещении было обнаружено 2,5 кг свиной лопаточной части и 3 кг свиного фарша. И такие примеры не единичны.

Имели место также факты использования просроченных продуктов при питании школьников. В буфете столовой минской школы на момент проверки в реализации находилась 11 наименований кулинарной продукции (салаты, бутерброды, желе) с истекшим сроком годности, в столовой столичной гимназии было выявлено 27 порций каши рисовой в замороженном виде с истекшим сроком годности.

На пищеблоке средней школы в г.Борисове хранились продукты (мясо, птица, дрожжи) с истекшими сроками годности от 8 дней до 3 месяцев.

Около полумиллиону школьников питание предоставляется за счет бюджета. Только в 2016 году и первом полугодии т.г. на эти цели выделено около 200 млн. руб. Остальные школьники питаются за счет родительской платы.