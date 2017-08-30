Российский миллиардер устроил стрельбу в московском отеле – из-за ужина

Бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова задержали в ночь на 30 августа в московском отеле Four Seasons, находящемся на Охотном Ряду.

Как писал связанный с «Лайфом» канал Mash, Джабраилов начал стрелять в номере после того, как заказанный им ужин принесла уборщица, а не официант. Бывший сенатор стрелял из наградного пистолета, никто не пострадал. Полицейские обнаружили на потолке несколько дыр от пуль.

По словам источника РБК, Джабраилов, увидев полицейских, заявил: «Без боя не сдамся». По данным «Московского комсомольца», сотрудники МВД уговорили его положить пистолет на пол. Джабраилова доставили в ОВД «Китай-город» и завели дело о хулиганстве.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, Джабраилов был пьян или находился под действием наркотиков. «Покажет экспертиза», — пояснил собеседник агентства. РБК и РИА Новости сообщают, что в номере отеля нашли «белый порошок».

«Единая Россия» приостановила членство Джабраилова в партии. Это произошло автоматически после возбуждения дела.

Позже агентство «Москва» сообщило, чтоДжабраилова отпустили под подписку о невыезде.

Джабраилов занимался строительным и гостиничным бизнесом, он основал ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

В 2000 году он участвовал в выборах президента и занял последнее место, набрав 0,08% голосов.

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