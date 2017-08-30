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Общество
30.08.2017
Петр Гайдук
Две версии: что Лукашенко хотел сказать своим подарком в виде мешка картошки

Глава государства отжег: фотография ведущих БТ с его подаркомвызывает у белорусов и смех, и жалость одновременно.

Фото kp.by

Ну а что было делать Сергею Гусаченко и Ольге Макей? «Забыть» о подарке от самого президента они не могли. Поэтому несчастным оставалось только демонстрировать невероятную благодарность главе государства за оказанное внимание.

Но если с ведущими БТ все ясно, то остается вопрос по Александру Лукашенко: что он хотел сказать своим «царским» подарком?

Версия №1: Лукашенко хотел потроллить ведущих

В сети огромное количество мемов с Лукашенко и картошкой. Вот пару давних примеров народного творчества.

Можно допустить, что глава Беларуси подарком ведущим БТ проявил чувство юмора.

Представляете: разгар свадьбы, звучит объявление о презенте от президента. Молодожены гадают: ключи от квартиры? Или может новый кроссовер «Джили»? Получите – мешок картохи! 

После этого многие в стране аплодируют: по заслугам награда. «Артист», – пишут благожелательно в комментариях. Чем вам не троллинг от Лукашенко?

Версия №2: Подарок Лукашенко – искренний порыв

Ольга Макей входит в президентский пул. Она постоянно в поле зрения первого лица страны. Лукашенко лично учил ее жать серпом. Разве он мог после этого так пошутить над девушкой?

Больше похоже на искренний порыв. Давно повелось, что подарок, сделанный своими руками, ценится особо. Глядя на ближайшее окружение в виде, мягко говоря, не бедных людей, глава государства, видимо, полагает, что уборка урожая картошки способна чем-то удивить соотечественников. При том, что из-за экономической ситуации полстраны вынуждено копаться в грядках.

Но глава государства решает, что выкопанная им картошка действительно будет для кого-то приятным сюрпризом, и мешок картохи едет к молодоженам.

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Однако искреннего порыва Лукашенко люди не оценили. В сети продолжают угорать:

– Почин сделан. Теперь зарплату получать будут бульбай.

 
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