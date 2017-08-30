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30.08.2017
Навальный опубликовал видео о секретной даче Путина

Алексей Навальный опубликовал видеоролик о вилле Селлгрена на острове Лодочный в Выборгском заливе. Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что это здание используют как резиденцию Владимира Путина.

– Показываем вам то, чего нет у «Дождя» — собственно, пролета над этой дачей, где она видна во всех подробностях, — отметил Навальный.

В видео также говорится о том, что на подъезде к территории виллы стоит указатель базы отдыха компании «Сибур», акционерами которой являются Геннадий Тимченко и предполагаемый зять президента Кирилл Шамалов.

 
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