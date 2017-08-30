«Зампред АБФФ оказался не в курсе идеи Лукашенко, а потому отреагировал на нее как здравомыслящий человек»

Редкий случай, когда с первым зампредом АБФФ хочется согласиться, пишет By.tribuna.com. Или все-таки прав президент?

Недавно Александр Лукашенко встретился с хоккеистами минского «Динамо». Среди прочего был анонсирован один жест, поражающий размахом. Лукашенко хочет сделать аренду льда для хоккейных команд и детских школ бесплатной. Аренда льда – это очень дорого, но государство готово на такой подарок.

После этих слов, пожалуй, становится окончательно ясно, кто же Александр Лукашенко по призванию – хоккеист, футболист или кто-то другой. Про арендные льготы для других видов спорта не было сказано ни слова.

Во время ежемесячного брифинга первого зампреда АБФФ спросили, не помешали ли бы подобные преференции белорусским футбольным клубам. Ведь клубы тратятся на аренду, и это для их бюджетов весомо.

Но вообще вопрос можно было интерпретировать шире: не намерена ли федерация футбола добиваться льгот аналогичных тем, что сулят хоккею? В принципе, об этом уместно спросить представителей федераций по всем видам спорта – от керлинга до бадминтона.

Редкий случай, но Сергей Сафарьян оказался не в курсе президентской идеи, а потому отреагировал на нее как обычный здравомыслящий человек и по пунктом объяснил, что здесь не так.

– Я не вижу возможности это реализовать и не считаю, что это правильно. Собственникам стадионов нужно поддерживать свою инфраструктуру, то есть нести расходы по ее содержанию. Собственника спортсооружения и пользователя такая инициатива ставит в неравные условия. Считаю, что это неправильно, – сказал Сафарьян.

Белорусская хоккейная аномалия