За что из Украины депортируют журналистку российского Первого канала?

Задержанная 30 августа журналисткаАнна Курбатова будет выдворена из Украины, сообщила в Фейсбуке представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

– Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину, — написала представитель СБУ.

Ранее «Первый канал» начал выпуск новостей с громкого сообщения, что их журналистка была «похищена» неизвестными. Позже там уточнили, что задержание проводили сотрудники СБУ.

Первый сюжет Курбатовой из Киева вышел 24 августа. Журналист рассказала о праздновании Дня независимости Украины. Она раскритиковала парад и назвала его «маршем зависимости». Всего Курбатова выпустила пять сюжетов о празднике и еще два — о выдворении из Украины испанских журналистов, передает Медуза.