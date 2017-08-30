Карьера Елизаветы Песковой в России закончилась. Цепочка событий

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Российский миллиардер устроил стрельбу в московском отеле – из-за ужина
Навальный опубликовал видео о секретной даче Путина
«Зампред АБФФ оказался не в курсе идеи Лукашенко, а потому отреагировал на нее как здравомыслящий человек»
Министр юстиции признался, что ездит не на белорусском велосипеде
За что из Украины депортируют журналистку российского Первого канала?
Цитата дня. Что белорусские ученые предложили Судану
Женщину, которая назвала аптекаря «грязным вонючим животным», будут судить в Витебске
Как живут старики без света на ближайшем к БелАЭС хуторе
Путин потроллил Лукашенко, поздравляя с днем рождения?
Андрей Макаревич: «Минск – это город будущего с обложки «Науки и жизни» 1965-го года»
Белорусских гастарбайтеров в России станет больше
Каждый второй белорус располагает суммой до 400 рублей в месяц
1 сентября ожидается до +27°С, преимущественно без осадков
The New Yorker рассказал, как Wikileaks сдал белорусских оппозиционеров Лукашенко
Лукашенко достиг пенсионного возраста
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
В Минске на месте «Еврооптов» появились магазины «Бруснiчка». Что происходит?
«И что же мы видим? Протест мам и пап, пикеты у школ, коллективные письма в Минобразования?»
Модель, которая променяла хоккей на бикини
Три главных мифа об уборочной кампании в Беларуси
Петр Кузнецов: «Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Белорусская хоккейная аномалия
«Жить оставалось примерно полчаса»
Что мешает белорусским силовикам пойти на заговор против Лукашенко
«Крым советский, и пока что ничего не меняется»
«Мы видим гораздо больше случаев немотивированного насилия»
4 причины, почему мне страшно отправлять ребенка в школу
«Не обещать же труженикам села новые «Бентли» и костюмы от «Бриони»»
Коля Лукашенко решил вопрос с пятибалльной системой. Зачем тогда проводили педсовет?
«Это не педагоги, а педофобы – им всегда страшно»
Суперкомбайн в Беларуси уже создали. Только он никому не нужен
Упс! Почему Лукашенко обеспокоен за будущее Беларуси
«Это не город-спутник, а полная ж…па»
Как уголовник оказался на одном фото с Путиным
Как Лукашенко спецназ яблоками кормил
Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Конечно, такая красотка». Рядом с Лукашенко заметили новую девушку
Под Минском продается причудливый коттедж за $ 800 тысяч
Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»
Полуголые «ангелы-ковбои» на Диком Западе
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
30.08.2017
Meduza
Карьера Елизаветы Песковой в России закончилась. Цепочка событий

2 июля 2017 года дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова, которая сейчас учится во Франции, стала советником президента «Аванти» Рахмана Янсукова. Эту организацию создал чеченский предприниматель, бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов.

После своего трудоустройства Елизавета Пескова съездила в Чечню и на судоремонтный завод в Севастополь, а также написала пост, заставивший засуетиться татарстанских чиновников. К концу августа Пескова уволилась и улетела во Францию. «Медуза» рассказывает о короткой карьере дочери Дмитрия Пескова в России.

Поездка в Чечню

16 июля Елизавета Пескова отправилась в Чечню, где присутствовала на первом в сезоне матче футбольного клуба «Ахмат», танцевала лезгинку с Рамзаном Кадыровым, позировала в спортивном костюме боксерского клуба «Ахмат». И сходила в мечеть.

Поездка на судоремонтный завод

1 августа Елизавета Пескова в составе делегации «Аванти» отправилась в Севастополе на судоремонтный завод «Южный», который принадлежит чеченскому предпринимателю Рахмутдину Дадаеву. Завод столкнулся с трудностями: городские чиновники хотят разорвать договор аренды из-за неуплаты арендной платы за причалы, краны и другое оборудование. В Севастополе Елизавета Пескова встретилась с сотрудниками завода, рискующими остаться без работы.

Елизавета Пескова на судоремонтном заводе в Севастополе. Сейчас это фото удалено из ее инстаграма

После встречи в интервью она говорила, что сейчас молодежь интересуется зарабатыванием денег, и она не знает ни одного человека, который задумывался бы о «судостроительстве». «Для этого нужна сильная информационная поддержка, нужно разрабатывать стратегии для пиара судопроизводства, судостроительства. Для этого нужно показать, что уверенность в завтрашнем дне есть, что это престижная работа, что это не считается чем-то, чего можно стыдиться», — наставляла Елизавета Пескова, одетая в платье модного дома дочери Рамзана Кадырова.

Когда над ней стали смеяться в соцсетях, на защиту дочери встала бывшая жена Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская. «Как вас забавляет обсуждение того, что она не знает разницу между судопроизводством и судостроением — а многие ли из вас это знали до вчерашнего дня? А сколько из вас может рассуждать на эту тему перед толпой журналистов и камерами? Ее задача — не разбираться, почему большой тяжелый железный корабль держится на воде, а привлекать внимание к проблемам тех, кто в силах их решать», — написала Екатерина.

ИНФОРМЕР Новости Севастополя

Приезд Песковой на конфликт вокруг завода никак не повлиял. Севастополь по-прежнему требует заплатить 32 миллиона рублей за аренду, завод все еще не соглашается.

Елизавета Пескова и татарстанские чиновники

28 августа Елизавета Пескова написала в инстаграме пост про своего друга Артура, который предложил татарстанским чиновникам проект по созданию базы резюме молодых специалистов. Как писала Пескова, в итоге чиновники присвоили себе идею Артура.

Журналисты связались с министерством экономики, руководитель которого, как говорилось в посте, очень заинтересовался идеей. Там стали отрицать, что министр вообще знаком с Артуром. В министерстве образования заявили, что в 2017 году в летних семинарах при Российской академии народного хозяйства не участвовало ни одного человека с именем Артур. Как выяснилось впоследствии, в посте Песковой речь шла про Артура Ахмадуллина, который участвовал в летнем кампусе в 2015 году. Причем оказалось, что он не знаком с Песковой — просто написал ей в инстаграме.

Увольнение

30 августа стало известно, что Елизавета Пескова больше не работает в «Аванти». Как заявила пресс-секретарь Песковой Ярослава, она улетела в Париж учиться. Из инстаграма она удалила все посты о своем сотрудничестве с Ассоциацией.

При этом в «Аванти» утверждают, что Пескова продолжает с ними работать. Дмитрий Песков заявил, что у его дочери «не было никаких работодателей», она просто сотрудничала с «Аванти». «Я настороженно к [общественной деятельности дочери] отношусь, но ни с кем это не хочу обсуждать», — сказал Песков.

Отъезд Елизаветы Песковой в Париж совпал с задержанием Умара Джабраилова в Москве за стрельбу в отеле, но эти события никак не связаны.

Еще один «золотой мальчик» Коля — сын российских «усов номер один»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Белорусов обзванивают с вопросом по поводу наличия работы
Женщина, которую судят за гибель ребенка после домашних родов, ранее была судима
Министр раскритиковал главу государства
«И тут самое время послушать Лукашенко. Не бла-бла с картофельного поля, а фамилии, явки, пароли, счета»
«Когда Кремль начнет играть «по понятиям» в политике, нам всем мало не покажется»
Пять способов заставить школу поменять график начала уроков
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY