Карьера Елизаветы Песковой в России закончилась. Цепочка событий

2 июля 2017 года дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова, которая сейчас учится во Франции, стала советником президента «Аванти» Рахмана Янсукова. Эту организацию создал чеченский предприниматель, бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов.

После своего трудоустройства Елизавета Пескова съездила в Чечню и на судоремонтный завод в Севастополь, а также написала пост, заставивший засуетиться татарстанских чиновников. К концу августа Пескова уволилась и улетела во Францию. «Медуза» рассказывает о короткой карьере дочери Дмитрия Пескова в России.

Поездка в Чечню

16 июля Елизавета Пескова отправилась в Чечню, где присутствовала на первом в сезоне матче футбольного клуба «Ахмат», танцевала лезгинку с Рамзаном Кадыровым, позировала в спортивном костюме боксерского клуба «Ахмат». И сходила в мечеть.

Поездка на судоремонтный завод

1 августа Елизавета Пескова в составе делегации «Аванти» отправилась в Севастополе на судоремонтный завод «Южный», который принадлежит чеченскому предпринимателю Рахмутдину Дадаеву. Завод столкнулся с трудностями: городские чиновники хотят разорвать договор аренды из-за неуплаты арендной платы за причалы, краны и другое оборудование. В Севастополе Елизавета Пескова встретилась с сотрудниками завода, рискующими остаться без работы.

Елизавета Пескова на судоремонтном заводе в Севастополе. Сейчас это фото удалено из ее инстаграма

После встречи в интервью она говорила, что сейчас молодежь интересуется зарабатыванием денег, и она не знает ни одного человека, который задумывался бы о «судостроительстве». «Для этого нужна сильная информационная поддержка, нужно разрабатывать стратегии для пиара судопроизводства, судостроительства. Для этого нужно показать, что уверенность в завтрашнем дне есть, что это престижная работа, что это не считается чем-то, чего можно стыдиться», — наставляла Елизавета Пескова, одетая в платье модного дома дочери Рамзана Кадырова.

Когда над ней стали смеяться в соцсетях, на защиту дочери встала бывшая жена Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская. «Как вас забавляет обсуждение того, что она не знает разницу между судопроизводством и судостроением — а многие ли из вас это знали до вчерашнего дня? А сколько из вас может рассуждать на эту тему перед толпой журналистов и камерами? Ее задача — не разбираться, почему большой тяжелый железный корабль держится на воде, а привлекать внимание к проблемам тех, кто в силах их решать», — написала Екатерина.

ИНФОРМЕР Новости Севастополя

Приезд Песковой на конфликт вокруг завода никак не повлиял. Севастополь по-прежнему требует заплатить 32 миллиона рублей за аренду, завод все еще не соглашается.

Елизавета Пескова и татарстанские чиновники

28 августа Елизавета Пескова написала в инстаграме пост про своего друга Артура, который предложил татарстанским чиновникам проект по созданию базы резюме молодых специалистов. Как писала Пескова, в итоге чиновники присвоили себе идею Артура.

Журналисты связались с министерством экономики, руководитель которого, как говорилось в посте, очень заинтересовался идеей. Там стали отрицать, что министр вообще знаком с Артуром. В министерстве образования заявили, что в 2017 году в летних семинарах при Российской академии народного хозяйства не участвовало ни одного человека с именем Артур. Как выяснилось впоследствии, в посте Песковой речь шла про Артура Ахмадуллина, который участвовал в летнем кампусе в 2015 году. Причем оказалось, что он не знаком с Песковой — просто написал ей в инстаграме.

Увольнение

30 августа стало известно, что Елизавета Пескова больше не работает в «Аванти». Как заявила пресс-секретарь Песковой Ярослава, она улетела в Париж учиться. Из инстаграма она удалила все посты о своем сотрудничестве с Ассоциацией.

При этом в «Аванти» утверждают, что Пескова продолжает с ними работать. Дмитрий Песков заявил, что у его дочери «не было никаких работодателей», она просто сотрудничала с «Аванти». «Я настороженно к [общественной деятельности дочери] отношусь, но ни с кем это не хочу обсуждать», — сказал Песков.

Отъезд Елизаветы Песковой в Париж совпал с задержанием Умара Джабраилова в Москве за стрельбу в отеле, но эти события никак не связаны.

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