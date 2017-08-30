Как футболист Милевский отдыхает в Беларуси

Артем Милевский, бывший звездный игрок киевского «Динамо», нынешним летом стал футболистом «Динамо» брестского. В свободное время он делится снимками из родной страны: там уже не тусовки в клубах, как было раньше, а вполне спокойный отдых.

Милевский в минском кафе Bistro de Luxe: «Любимое место»

Милевский в отеле DoubleTree by Hilton Minsk: «Еду на дело»

Первое фото из Бреста

Где-то под Брестом «на фазенде»

На берегах Буга в Chalet Greenwood

С футболистами брестского «Динамо»

На шашлыках где-то в Брестской области в «семейный день»

Привет из Бреста

Фото из instagram.

Милевский разбил «Феррари» (фото)

Милевский рассказал, как сел нетрезвым за руль