Как футболист Милевский отдыхает в Беларуси
Артем Милевский, бывший звездный игрок киевского «Динамо», нынешним летом стал футболистом «Динамо» брестского. В свободное время он делится снимками из родной страны: там уже не тусовки в клубах, как было раньше, а вполне спокойный отдых.
Милевский в минском кафе Bistro de Luxe: «Любимое место»
Милевский в отеле DoubleTree by Hilton Minsk: «Еду на дело»
Первое фото из Бреста
Где-то под Брестом «на фазенде»
На берегах Буга в Chalet Greenwood
С футболистами брестского «Динамо»
На шашлыках где-то в Брестской области в «семейный день»
Привет из Бреста
Фото из instagram.
Милевский разбил «Феррари» (фото)
Милевский рассказал, как сел нетрезвым за руль
Главное