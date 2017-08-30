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30.08.2017
Салiдарнасць
Цитата дня. Что белорусские ученые предложили Судану

Предложение хорошее, но есть одно «но».

30 августа Национальную академию наук посетила суданская парламентская делегация Судана.Председатель Президиума НАН Владимир Гусаков рассказал гостям, что многие научные интересы Беларуси и Судана совпадают, а организации академии наук работают по тем направлениям, которые интересуют суданскую сторону, сообщает БЕЛТА.

После этого Владимир Гусаков перешел к конкретным предложениям:

— Мы можем предложить новейшие технологии в области сельского хозяйства, целый ряд сельскохозяйственных машин и комплексов для перестройки сельского хозяйства Судана на инновационный путь развития.

Похвальная инициатива, если бы не ситуация в собственном сельском хозяйстве. В Витебской области госконтроль обнаружил хозяйство, в котором из семи комбайнов работал лишь один, а два из трех тракторов стояли неисправными. И это не единичный факт. Позже по следам КГК прошла новая делегация во главе с руководством Администрации президента. Результатом той поездки стало откровение Натальи Кочановой о заброшенных землях. 

 
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