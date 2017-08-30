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Скандалы
30.08.2017
Женщину, которая назвала аптекаря «грязным вонючим животным», будут судить в Витебске

Ее обвиняют в оскорблении и мелком хулиганстве.

Суд Первомайского района Витебска 1 сентября рассмотрит административное дело в отношении 35-летней женщины, которая стала героиней резонансного скандала в одной из аптек города.

Инцидент произошел 9 августа. Витебчанка Марина Пояркова пришла в аптеку с мопсом на поводке и устроила скандал после того, как провизор сказал ей, что вход с животными запрещен и обслуживать ее не будут. После этого она потребовала книгу жалоб и начала оскорблять заведующего аптекой Максима Самсонова, называя его «грязным вонючим животным».

Инцидент был записан на камеру видеонаблюдения, размещенную в аптеке. Максим Самсонов разместил ее в интернете. Однако заявление на оскорблявшую его женщину он не писал. При этом, по его словам, милиция сама проявила инициативу и опросила его как свидетеля, сообщает TUT.BY.

Марина Пояркова объясняла свой поступок тем, что «была на нервах», так как ее муж обжег ноги бетоном и нуждался в медикаментах.

Женщину обвиняют в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 9.3 (Оскорбление) и ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) КоАП Беларуси. Ее ждет суд.

 
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