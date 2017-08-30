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Политика
30.08.2017
Кирилл Иванов, Салiдарнасць
VIP-пенсионер: 10 главных профессий Лукашенко

Кем только не зарекомендовал себя бессменный руководитель страны, который сегодня достиг пенсионного возраста.

В первые же годы правления Александр Лукашенко зарекомендовал себя специалистом широчайшего профиля: от сельского хозяйства до медицины и спорта. За эту особенность независимая пресса позвала его «И кузнец, и жнец, и в хоккей игрец».

В последующие два десятилетия привычка вмешиваться в сферы, нередко далекие от компетенции главы государства, стала традицией. «Салідарнасць» собрала десять пофессий, на которые Александр Лукашенко чаще всего обращает внимание.

Агроном

Придя в большую политику из шкловского совхоза, Лукашенко не только не забыл о прежнем занятии, но и сделал так, что теперь проблемами сельского хозяйства живет вся страна. Миллиардные дотации из бюджета, селекторные совещания, посевные и битвы за урожай, дожинки — всем этим руководит он, лишая смысла существования целые министерства.

Хоккеист

Двадцать лет глава государства выходит на лед, строит арены, проводит чемпионаты (в том числе и персональные), настраивает на боевой лад хоккейные клубы. Интересно, какой бы из него получился тренер?

Строитель

Каждый субботник Лукашенко неизменно заливает бетон на очередном знаковом объекте. Как правило, процесс сопровождается грубым нарушением техники безопасности. Но кто же накажет строителя №1 Беларуси?

Военный

Военные парады, учения, форма, автомат Калашникова — таким мы видим Лукашенко в дни, когда он исполняет роль главнокомандующего страны.  

Медик

Фото пресс-службы официального лидера, сделанные в белорусских больницах и поликлиниках настолько убедительны, что иногда начинаешь задумываться — а не хирург ли часом на самом деле Александр Григорьевич?

А потом смотришь на фото из родильных отделений и задумываешься еще больше.

Водитель-испытатель

Глава государства лично тестирует новинки отечественного автопрома, а также сельскохозяйственной техники. И снова, как и на субботниках, у сторонних наблюдателей возникают вопросы к соблюдению ТБ.

Коммивояжер

Лукашенко лично летает по всему миру в попытках разгрузить белорусские склады. За это его окрестили самым дорогим коммивояжером мира. И тут уж ничего не поделаешь, ведь глава государства сам приказал подчиненным продавать отечественные товары хоть бы и чайной ложкой.

Дипломат

Одна из немногих сфер, в которой Лукашенко действительно преуспел, удачно разыграв украинскую карту. Это поспособствовало выводу Беларуси из-под санкций и началу нормализации отношений с Западом. Другой вопрос — зачем вообще было ссориться с Европой и США? Остается без ответа и проблема дальнейших действий: сказав «а», нужно и о «б» не забывать, но реформы, похоже, стали для властей непреодолимым барьером.

Модельер

Помните, как в 2006-м руководитель страны посоветовал руководству концерна легпрома украсть лекала за рубежом? С тех пор Лукашенко не раз возвращался к теме кройки и шитья. Одно из его последних высказываний получило ярко выраженный политический окрас — речь идет о школьной форме для «детей из пятой колоны и наших, обыкновенных детей».

Историк-фантаст

Именно так. Благодаря Лукашенко белорусский первопечатник Франциск Скорина поселился в Питере, который построили спустя полтора столетия после его смерти.

 
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