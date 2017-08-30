Путин потроллил Лукашенко, поздравляя с днем рождения?

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Получилось очень двусмысленно.

Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму. Ее текст опубликован на сайте пресс-службы Кремля.

«За годы работы на посту главы государства Вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный авторитет за рубежом как ответственный и дальновидный руководитель, многое делающий для социально-экономического развития Беларуси и защиты ее внешнеполитических интересов», — говорится в телеграмме.

Казалось бы, каждое слово тут пронизано иронией. О высоком уважении соотечественников лучше всего говорят весенние акции, когда тысячи белорусов прошлись по улицам городов Беларуси, выкрикивая «Лукашенко, уходи!», а слова про авторитет белорусского лидера за рубежом как ответственного и дальновидного руководителя и вовсе звучит издевкой. Не говоря уже о защите внешнеполитических интересов накануне предстоящих военных учений.

Путин также отметил большой «личный вклад в укрепление дружественных отношений между нашими странами, в ускорение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза», что тоже вызывает улыбку.

Позже Путин еще и позвонил Лукашенко, чтобы поздравить в личной беседе. Как сообщила пресс-служба российского президента, Путин по телефону «тепло поздравил» белорусского коллегу, пожелав крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Кстати, в прошлом году информации о поздравлении от российской стороны белорусскому лидеру не поступало. По крайней мере, на сайтах обоих президентов об этом не сообщалось.