Женщина, которую судят за гибель ребенка после домашних родов, ранее была судима

Несколько фактов о процессе по резонансному делу, который начался 30 августа в Витебске.

В суде Железнодорожного района Витебска проходит процесс по делу, связанному со смертью ребенка после домашних родов. Обвиняемая — мама, 31-летняя жительница Санкт-Петербурга Ольга Степанова.

Суд сделали закрытым, хотя обвиняемая настаивала на открытом процессе

На процессе женщина держится спокойно, выдержанно. Ее защищают два адвоката.

Как выяснилось на суде, потерпевшей в деле признали представителя органов опеки — Алипову. Она и прокурор выступили за то, чтобы сделать процесс закрытым.

Сама обвиняемая настаивала на том, чтобы дело рассматривали в открытом режиме.

— Здесь затронуты только мои интересы, мне скрывать нечего, — сказала она.

Тем не менее судья объявил процесс закрытым, журналистов попросили выйти из зала.

Подсудимую пришел поддержать муж

Супруг Олег, бизнесмен из Санкт-Петербурга, который был признан потерпевшим, вступился за жену:

— Решение, где рожать, — это сфера прав женщины, цитирует его слова Радыё Свабода. — Если бы зависело от меня, то я выбрал бы более традиционный путь. Но Ольга решила так, и первый ребенок родился дома, в Санкт-Петербурге. Мы с женой ходили на специальные курсы, где обучали практике домашних родов. И то мы там все время спорили, стоит ли рожать дома.

Ольга Степанова второй раз на скамье подсудимых

В начале процесса выяснилась неожиданная деталь. Оказывается, женщина ранее уже была судима. 2005-2006 году Ольга Степанова отбывала наказание по уголовному делу за кражу.

Мать считает дочь невиновной и винит скорую, которая приехала слишком поздно

Мать Ольги в интервью TUT.BY сообщила, что на момент 17 февраля у ее дочки еще не было окончательного решения: где рожать — дома или в медучреждении: «В разговоре с врачами Ольга говорила, что предпочитает домашние роды. Но при этом она не исключала, что пойдет в роддом». По мнению матери роженицы, трагедии могло бы не случиться, «если бы скорая доставила ребенка в больницу быстрее».

Женщина считает, что «дочь ни в чем не виновата» и что на самом деле это не были роды на дому: «Роды были преждевременными, такую ситуацию никто не может предвидеть: люди рожают в поездах, самолетах, в магазин выходят — и там могут родить, в конце концов. Поэтому я уверена, что Ольга ни в чем совершенно не виновата».

Женщину арестовали в день похорон

Тело новорожденной девочки семье выдали после экспертиз через 2,5 месяца — 5 мая. На следующий день состоялись похороны . И в этот же день мать арестовали.

Потерянный ребенок был в семье вторым. До этого у Ольги и ее мужа также родилась дочь, сейчас ей 2 года. Она появилась на свет во время домашних родов, которые принимал Олег.

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Ольгу Степанову обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК Беларуси). Санкции этой статьи — исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на такой же срок.

С начала мая молодая женщина находится в витебском СИЗО-2.

Напомним, Ольга приехала рожать из Санкт-Петербурга в Витебск, где она прописана. Вечером 17 февраля Ольга в квартире матери на улице Мясникова произвела на свет девочку. Следствие утверждает, что женщина отказалась от применения медикаментов и проведения ряда важных исследований, а также от госпитализации. Увидев, что на свет появился ребенок, который не кричит и имеет синюшный цвет, Ольга попросила мать вызвать скорую. Однако спасти ребенка не удалось. Судмедэксперты установили, что ребенок появился на свет здоровым.