Министр раскритиковал главу государства

Что немцу привычно, то для белоруса – «очевидное-невероятное».

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Интервью министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля газете Bild не стало для местной публики чем-то из ряда вон выходящим. Между тем, с точки зрения белорусских политических практик, случилось страшное: глава внешнеполитического ведомства раскритиковал руководителя государства.

В частности, как сообщает «Немецкая волна», Зигмар Габриэль обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в уступках Дональду Трампу по вопросу увеличения расходов на оборону и вооружение. «Я считаю, это большая ошибка», – подчеркнул он.

Вы можете себе представить, чтобы Владимир Макей сказал что-то вроде: «Зря Александр Лукашенко пошел на поводу у Владимира Путина и согласился провести учения «Запад-2017»? И сколько секунд министр бы еще оставался на своем посту, если бы вдруг позволил себе такое заявление?

Но это цветочки. Большим откровением для многих наших сограждан станет тот факт, что Габриэль является председателем Социал-демократической партии Германии – главного конкурента консервативного блока ХДС/ХСС, к которому принадлежит Меркель.

Как можно было назначить на такой пост своего политического противника? Вы можете себе представить, чтобы Александр Лукашенко сделал министром иностранных дел… ну, скажем, Николая Статкевича?

У нас считается, что сильное государство – это то, где политик только один, а остальные (по крайней мере, госслужащие) берут под козырек и исполняют его указания без обсуждений.

Но почему-то после 23 лет такого правления Беларусь находится в сложнейшем экономическом положении. Германия же, где министр спокойно может в прессе раскритиковать руководителя страны, устойчиво развивается и уверенно сохраняет позиции европейского лидера. И это далеко не в последнюю очередь объясняется тем, что плюрализм – нормальное явление в государственной системе ФРГ.

Поэтому Зигмар Габриэль спокойно делится своим видением как внутри-, так и внешнеполитической ситуации:

«На самом деле, между Западом и Россией уже давно воцарился новый ледниковый период. С точки зрения России, Европа и НАТО все ближе подбирается к ее границам. Россия, нарушив международное право и аннексировав Крым, а также начав войну на Украине, выступила против основополагающей договоренности, которая в 1970-е годы стала началом конца периода холодной войны. Это Хельсинкские соглашения, согласно которым европейские страны обязались не нарушать силой границы в Европе. Какие бы ошибки страны НАТО ни допускали в отношении России, интервенции, противоречащей нормам международного права, нет прощения…

Европа снова может стать плацдармом для ядерных ракет. Канцлер от ХДС молчит на эту тему. Это неправильно. Германия должна мужественно говорить об этом. Мы должны оставаться мирной нацией и противостоять этому безумию – в этом Мартин Шульц, кандидат от СДПГ, полностью прав».

Определенно, нам есть чему поучиться у немцев. Не только высоким технологиям в промышленности, но и обыденным демократическим нормам в политике.