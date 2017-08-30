Андрей Макаревич: «Минск – это город будущего с обложки «Науки и жизни» 1965-го года»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в программе на СТВ с Егором Хрусталевым поделился впечатлениями о белорусской столице.

Музыкант отметил, что чувствует себя в Беларуси своим, потому что его предки из Беларуси, а также рассказал, что регулярно бывает в Минске у своего друга Владимира Цеслера.

— Многие, кто приезжает, говорят: «Ну вот, у вас – как Советский Союз». Насколько это верно, по-Вашему? — поинтересовался ведущий.

— У вас – как мечта Советского Союза о «хорошей жизни». Понимаете, у вас такой город будущего с обложки журнала «Наука и жизнь» 65-го года. Вот это вот такое.

— Это как вот воспринимать? Как комплимент или как шутку? — уточнил Хрусталев.

— С эстетической точки зрения, это очень хорошо. Я очень люблю город, я очень люблю его архитектуру.