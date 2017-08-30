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Комментарии
30.08.2017
«И тут самое время послушать Лукашенко. Не бла-бла с картофельного поля, а фамилии, явки, пароли, счета»

Лидер ОГП Анатолий Лебедько на своей странице в Фейсбук пишет о скандале с контрабандой, осколки которого накрыли и Москву, и официальный Минск, и задается вопросом: «Где деньги, Александр?»

«Буквально вчера на белорусско-украинской границе наблюдал, как человек пять белорусских таможенников щупали, сканировали, потрошили сумки своих сограждан. Зрелище, скажу вам, неприятное. Понятно, что в нынешние непростые времена люди считают каждую копейку и, соответственно, калькулятор для многих – это их «рабочая лопата». Лишняя банка дешёвого, качественного кофе, пачка стирального порошка, бутылка подсолнечного масла – вроде, мелочь, но для многих семейных бюджетов – это режим выживания.

Вот только все это небезболезненно. Все это – через нервы, через напряжение, зачастую, унижения и раболепство.

При этом государство делает твердокаменное лицо и нарочито громко говорит о праве, справедливости и законопослушности. Слова, из которого давно выскребли смысл. Весь без остатка.

И вдруг обнаруживается, что это самое государство руками и головами тех же самых таможенников или структур, созданных ТК, поставило контрабанду не просто на поток, а на поточище.

О чем я? О скандале, осколки которого накрыли и Москву, и официальный Минск. Масштаб впечатляет. Федеральная таможенная служба (ФТС) России и Россельхознадзор, судя по документам расследования, приводят убедительные доказательства организации крупнейшей сети поставок санкционного продовольствия, т. е. тех продуктов питания, которые запрещены к ввозу на территорию России. Цена вопроса – сотни миллионов долларов, массовые поставки продовольствия через Беларусь на территорию России.

Кто же эти современные Остапы Бендеры? Перст расследования указывает на три белорусские структуры: республиканское унитарное предприятия «Белтаможсервис», ООО «Газ Венчуре» и ООО «Глобалкастом». Ведущая роль принадлежит «Белтаможсервису». Самое интересное, что это на 100% государственная коммерческая структура. Её учредителем является… Государственный таможенный комитет! Вот так-то! На этом фоне дело «ошмянских таможенников» – это так, шалости ребятишек в подворотне.

И вот тут возникает естественный вопрос. Кто санкционировал создание этой разветвленной, многослойной схемы? Кто дал добро таможне и структурам, созданным для получения теневой прибыли? Для меня очевидно, что такой масштаб возможен, только если в доле люди с этажей Красного дома.

И тут самое время послушать Лукашенко. Не бла-бла с картофельного поля, не разглагольствования на тему всем #папиццот, не указивки, как работать учителю, а фамилии, явки, пароли, счета…

Черт с ними, с репутационными издержками. Этим нынешняя власть никогда сильно не заморачивалась. (Хотя за страну, конечно, обидно!!)

Гражданина, налогоплательщика, нетунеядца интересует, куда до недавнего времени шли обильные денежные потоки, вырученные от продажи санкционных товаров? На чьи счета? В чью кубышку? Мне понятно, что не в бюджет Буда-Кошелева, и не на строительство поликлиники в Солигорске.

Так что здесь главный вопрос: ГДЕ ДЕНЬГИ, Александр?

Не знаете? Так у вас же целая армия «следопытов»! Вперёд! Это же не масштаб дела Комлика-Федынича, здесь есть где развернуться и Шуневичу, и СК, и КГБ».

Анатолий Лебедько также отмечает, что ОГП готовит по этому поводу официальное обращение ОГП в силовые структуры.

 
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