Белорусских гастарбайтеров в России станет больше

Рост заработных плат в Беларуси недостаточен для предотвращения оттока трудовых ресурсов за пределы страны.

С учетом дальнейшей оптимизации численности трудовых коллективов в Беларуси и нехватки рабочей силы в России разрыв между зарплатами увеличится, прогнозируют эксперты «Беларусь в фокусе».

В июне 2017 года начисленная заработная плата в России составила 713 долларов в эквиваленте, а в Беларуси – 424 доллара.

За последние 12 месяцев заработная плата в России увеличилась на 19% (на 114 долларов), в Беларуси прирост составил 15% (55 долларов).

«В большинстве видов деятельности заработная плата российских работников превосходит зарплату работников белорусских предприятий, в отдельных отраслях — нефтепереработке, добыче нефти сфере воздушного транспорта – в два и более раза, — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».

Соотношение заработных плат в России и Беларуси оказывает значительное влияние на миграционные процессы трудовых ресурсов в Беларуси. Зарплаты в Беларуси находятся в диапазоне от 50 до 80% от уровня заработных плат в России.

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