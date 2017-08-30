Каждый второй белорус располагает суммой до 400 рублей в месяц

54,9% от всего населения Беларуси имеют в своем распоряжении не более 400 рублей в месяц.

Такие выводы следуют из данных Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения во втором квартале.

При этом 5,9% населения располагали суммой ниже бюджета прожиточного минимума.

16,4%, или 1,5 млн граждан в апреле-июне имели ежемесячный доход выше 600 рублей.

Лучше всего ситуация с уровнем жизни обстоит в столице: 34,4% минчан могут похвастаться среднедушевым доходом выше 600 рублей в месяц.